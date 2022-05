Probabili formazioni Juventus Inter/ Quote: pochi dubbi (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci accompagnano verso la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma di questa sera. Un titolo da vincere in partita secca nel derby d’Italia, di certo nessuno potrà snobbare la Coppa nazionale. La Juventus di Massimiliano Allegri arriva dalla amara sconfitta contro il Genoa e la Coppa Italia è l’ultima ancora di salvezza al termine di una stagione che altrimenti sarebbe peggiore di quella sotto la guida di Andrea Pirlo (quarto posto e Coppa Italia in bacheca): Allegri non può fare peggio, sarebbe un flop considerata la differenza di esperienza in panchina e anche di stipendio

Biglietti Juventus-Inter Finale Coppa Italia 2022 esauriti/ Come vedere la partita?

Il giudizio su Simone Inzaghi al suo primo anno di Inter è certamente migliore e il paragone è con Antonio Conte, con il quale ci sta di soffrire: anzi, la possibilità è di fare ancora meglio, tuttavia lo scudetto è fortemente in bilico e di conseguenza sarebbe fondamentale mettere in bacheca il secondo titolo dopo la Supercoppa Italiana – che sarebbe anche la seconda finale vinta contro la grande nemica Juventus. Lo spirito messo in mostra contro l’Empoli servirebbe, gli errori iniziali assolutamente no. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Inter a poche ore dall’inizio della partita.

Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv: dubbio Bastoni (Coppa Italia)

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico su Juventus Inter in base alle quote fornite dall’agenzia Snai, che indicano i nerazzurri come squadra favorita: l’Inter gioca ufficialmente in trasferta, dunque per la sua vittoria dovrete puntare sul segno 2, quotato a 2,25. Il segno 1 per il successo della Juventus è invece quotato a 3,25, mentre il segno X che identifica il pareggio varrebbe 3,35 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Inter, buone notizie per Massimiliano Allegri che ritrova Danilo e De Ligt: entrambi dovrebbero essere titolari in quello che potrebbe essere un modulo 4-2-3-1. L’olandese farà coppia con Chiellini (favorito su Bonucci) davanti a Perin, che è il portiere di Coppa Italia e dovrebbe giocare anche la finale, Danilo invece sarà il terzino destro con Pellegrini o Alex Sandro che sono in ballottaggio a sinistra.

Biglietti Finale Coppa Italia 2022 Juventus Inter/ Prezzi, come comprarli: Vivaticket

A centrocampo Zakaria e Rabiot dovrebbero fare reparto a due, in alternativa potrebbe trovare spazio da titolare Arthur e questo potrebbe anche dipendere dal fatto che sulla trequarti c’è ancora il dubbio legato a Cuadrado, anche se al posto del colombiano potrebbe anche giocare Bernardeschi senza modificare il modulo; Morata invece agirà a sinistra con Dybala in posizione centrale e naturalmente come prima punta Vlahovic.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, l’unico vero punto di domanda per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Juventus Inter riguarda Alessandro Bastoni, che non è al 100% e dunque potrebbe lasciare il posto a Dimarco (scelta più aggressiva) oppure D’Ambrosio (in caso di maggiore prudenza) nel terzetto difensivo completato da Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic, se non riuscisse a giocare titolare dal primo minuto – che sarebbe l’opzione più auspicata naturalmente.

A centrocampo invece non ci sarà alcuna incertezza per i nerazzurri. Sulle corsie laterali, i titolari designati sono naturalmente Dumfries e Perisic: in mezzo non mancherà la regia di Brozovic con Barella e Calhanoglu che agiranno ai suoi lati come mezzali. La coppia d’attacco sarà formata infine da Dzeko e Lautaro Martinez, anche se sul bosniaco potrebbe essere lasciato un piccolo margine di dubbio.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA