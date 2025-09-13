Probabili formazioni Juventus Inter: le scelte di Tudor e Chivu in avvicinamento alla partita valida per la terza giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CURIOSITÀ PER I DUE 11!

Grande curiosità sulle probabili formazioni Juventus Inter, perché il derby d’Italia in programma sabato 13 settembre, all’interno della terza giornata della Serie A 2025-2026, ma naturalmente letto anche sul piano delle scelte che saranno operate dai due allenatori, in quella che può diventare una bella partita a scacchi.

Juventus che è partita meglio in campionato, battendo sia il Parma che il Genoa: a proposito di scelte, quel Dusan Vlahovic che veniva dato in partenza o comunque separato in casa ha risposto con due gol discretamente pesanti, e ora rappresenta un problema assolutamente piacevole per Igor Tudor.

Cristian Chivu all’ultimo si è visto recapitare Akanji che ha preso il posto di Pavard, un cambio difensivo che non tutti hanno preso benissimo; lo svizzero in senso assoluto resta un ottimo giocatore ma bisognerà vedere se sarà subito titolare.

Intanto l’Inter ha bisogno di rialzare la testa dopo la sconfitta interna contro l’Udinese, all’esordio aveva rifilato cinque gol al Torino e dunque la squadra c’è, ma deve carburare secondo i principi del nuovo allenatore. Eccoci allora pronti a valutare tutte le decisioni che saranno prese, leggiamole insieme con le probabili formazioni Juventus Inter.

PRONOSTICO E QUOTE JUVENTUS INTER

Con le probabili formazioni Juventus Inter andiamo anche a leggere le quote proposte dai bookmaker: la Snai ritiene che, sia pure di poco, i bianconeri siano favoriti con un valore pari a 2,60 volte sul segno 1 per la loro vittoria, contro il 2,90 che è invece la quota che accompagna il segno 2 per il successo nerazzurro. Il pareggio, che come sempre viene regolato dal segno X, con questa agenzia vi permetterebbe di intascare una vincita che ammonta a 2,95 volte l’importo messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

TUDOR CON I NUOVI?

La grande domanda di casa bianconera sulle probabili formazioni Juventus Inter riguarda l’utilizzo dei nuovi: cosa farà Tudor? L’infortunio subito da Francisco Conceiçao spalanca le porte della squadra a Zhegrova, ma il kosovaro al pari degli altri ultimi arrivati ha ancora troppo poco lavoro nelle gambe, per questo motivo Koopmeiners potrebbe essere la scelta per giocare al fianco di Kenan Yildiz sulla trequarti, al momento confermando anche il modulo che resterebbe il 3-4-2-1. Panchina anche per Openda: in attesa di scoprirlo, il belga parte alle spalle di David e anche di Vlahovic, almeno del serbo delle prime due giornate di Serie A.

Per il resto, un solo ballottaggio aperto: quello tra Cambiaso e Joao Mario a sinistra, il portoghese dovrebbe essere favorito anche perché sulla corsia destra opererebbe Kalulu, in questo senso almeno in fase di ripiegamento possiamo parlare di una Juventus che viene disposta con il 4-2-3-1. In mezzo poche discussioni, Locatelli tornato dalla nazionale fa reparto con Khéphren Thuram, pronto a spegnere le polemiche sull’ormai famoso gesto di “esultanza” al gol del fratello Marcus; in difesa confermato Kelly che al fianco dell’inossidabile Bremer sta dimostrando di poter reggere una maglia da titolare nella Juventus, poi ecco Gatti e il portiere Di Gregorio.

COME GIOCA CHIVU

Tra i due allenatori che si approcciano alle probabili formazioni Juventus Inter, quello con i dubbi minori è Chivu: per il momento l’allenatore rumeno ha chiaro il suo 3-5-2 e dei nuovi acquisti gli unici che possano essere titolari sono Sucic, che a tutti gli effetti dovrebbe occupare il centrosinistra a centrocampo – in luogo di Mkhitaryan – e appunto Akanji, che è in ballottaggio con un Bisseck che almeno per il momento appare in vantaggio, anche perché lo svizzero di fatto non ha avuto il tempo di allenarsi con la nuova squadra. In porta Sommer; a completare la difesa dell’Inter saranno come al solito Acerbi e Alessandro Bastoni.

Della mediana abbiamo iniziato a parlare, il regista sarà Calhanoglu e Barella agirà sul centrodestra, non dovrebbero cambiare nemmeno gli esterni con Dumfries totalmente in vantaggio su Luis Henrique, ancora una sorta di oggetto misterioso, e Dimarco che a sinistra non è preoccupato dalla concorrenza di Carlos Augusto. Chi invece potrebbe iniziare dalla panchina è il capitano Lautaro Martinez, per una questione di condizione fisica dopo la nazionale: con il Toro inizialmente seduto, sarebbe Francesco Pio Esposito, che potrebbe stupire, a fare reparto con Marcus Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, K. Thuram, Locatelli, Joao Mario; Koopmeiners, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu