Probabili formazioni Juventus Juventus U23/ Diversi dubbi per Allegri in attacco

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS JUVENTUS U 23: CHI IN CAMPO OGGI?

Solo tra pochi giorni daremo il via alla nuova stagione della Serie A, ma nel frattempo Allegri sarà impegnato un un nuovo test casalingo, oggi alle ore 18.00: vediamo allora quali saranno le probabili formazioni di Juventus Juventus U23, bell’amichevole, tutta in famiglia.

L’attesa verso questo test, pure organizzato all’ultimo e a soli tre giorni dal debutto nel primo campionato nazionale , è grande: benchè pure da parte di entrambe le squadre ci sarà l’attenzione a non strafare per non mettere in pericolo le condizioni dei giocatori a poco dal debutto, pure alla Continassa ci sarà l’occasione unica per rivedere le ultime soluzioni tattiche studiate da Allegri (alla sua seconda avventura in bianconero) e pure valutare le condizioni di forma dei big della Vecchia Signora, a cui attende una stagione ricca di ambizioni e pure di attese.

Pur ricordato che trattandosi di un’amichevole non sarà immediato fissare le mosse dei tecnici, comunque andiamo ora a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Juventus -Juventus U23, con gran attenzione ovviamente alle scelte di Massimiliano Allegri.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS JUVENTUS U 23

LE MOSSE DI ALLEGRI

Come accennato prima, siamo ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Allegri per le probabili formazioni di Juventus Juventus U23 e chissà che il tecnico ci delizi con qualche nuova soluzione tattica, studiata durante il ritiro alla Continassa. Quel che è certo è che i bianconeri anche oggi saranno in capo con il 4-3-3 provato negli ultimi test estivi e anche con l’Atalanta, pochi giorni fa e con ottimi responsi dal campo. Fissato il modulo, ecco che allora oggi dovrebbe esserci subito posto per Sczcesny tra i pali, mentre davanti al numero 1 polacco potrebbero farsi vedere dal primo minuto De Ligt e uno tra Bonucci e Chiellini: per l’esterno del reparto spazio per Alex Sandro e con tutta probabilità anche per Cuadrado (anche se Danilo rimane a disposizione, come pure De Sciglio).

A centrocampo poi dovrebbe esserci spazio per Bentancur come pure per Ramsey (Ranocchia dovrebbe rientrare nelle file di Zauli), ma già a destra Bernardeschi, che pure ha ben fatto con la Dea in amichevole, rimane in forse con De Sciglio, comunque spendibile sul corridoio: occhio poi a Locatelli che appena arrivato potrebbe già debuttare con la maglia bianconera. Sono poi ampi ballottaggi aperti per l’attacco in casa di Massimiliano Allegri: duelli che pure rischiano di mettere confusione nello spogliatoio anche nei prossimi mesi. Sulla carta, per il tridente offensivo della Juventus, Chiesa infatti rischia il posto con Kulusevsky come pure Cristiano Ronaldo con McKennie: in prima punta pure è dubbio alla pari tra Dybala e Alvaro Morata per la maglia da titolare.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Sczcesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Morata, McKennie All. Allegri.



