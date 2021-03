Probabili formazioni Juventus Lazio/ Diretta tv: ancora moltissimi dubbi

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: CHI GIOCHERÀ?

Le probabili formazioni di Juventus Lazio ci accompagnano verso la partita che sarà un anticipo di lusso della ventiseiesima giornata di Serie A domani sera all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa bianconeri e gli ospiti biancocelesti. La Juventus di Andrea Pirlo arriva dalla vittoria contro lo Spezia, ma adesso la Vecchia Signora ha bisogno di trovare la continuità se vorrà difendere validamente lo scudetto che vince da nove campionati consecutivi. Dall’altra parte ecco la Lazio di Simone Inzaghi, che arriva dalla ‘non partita’ contro il Torino e sarà dunque un po’ più riposata, ma avrà il peso delle precedenti sconfitte contro Bayern Monaco e Bologna che hanno reso amarissimo il finale del mese di febbraio per la Lazio. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Lazio.

Le probabili formazioni di Juventus Lazio sono caratterizzate per Andrea Pirlo da diversi inconvenienti: la lista degli assenti è ancora piuttosto lunga e ad essi si aggiungono anche alcuni giocatori acciaccati, per i quali dunque dovrebbe prevalere la cautela. In ogni reparto ci sono dei dubbi: ad esempio in difesa si dovrebbe rivedere De Ligt, ce la potrebbe fare anche Chiellini ma preferiamo indicare Demiral come secondo centrale davanti a Szczesny, con Cuadrado (altro giocatore non al top), Alex Sandro e Danilo che si contendono invece i due posti da terzini. A centrocampo le idee dovrebbero invece essere più chiare, anche perché Arthur è ancora indisponibile e si va dunque un quartetto con Chiesa a destra, Bentancur e Rabiot nel cuore della mediana e McKennie a sinistra. In attacco infine resta da capire se Morata potrà essere titolare o se vedremo ancora Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo dal primo minuto.

In casa biancoceleste, le probabili formazioni di Juventus Lazio vedono Simone Inzaghi alle prese con qualche assenza pesante, su tutte quelle di Luiz Felipe e Lazzari, con valutazioni da fare in quasi ogni reparto, fermo restando il modulo 3-5-2. In porta ci sarà ancora Reina, davanti a lui linea difensiva a tre con il grande dubbio Radu, ma è verosimile che i titolari siano Musacchio, Hoedt e Acerbi, con l’olandese dunque in posizione centrale e l’italiano “dirottato” sul centro-sinistra. Sulle fasce, Marusic si sposterà a destra a causa della citata assenza di Lazzari, mentre a sinistra è ballottaggio tra Lulic e Fares. Luis Alberto e Milinkovic sono intoccabili come mezzali ai fianchi del regista: Leiva è reduce da un lieve infortunio e potrebbe allora far posto a Escalante. Davanti infine ci sarà quasi sicuramente Correa a supportare la prima punta Immobile.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.



