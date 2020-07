Probabili formazioni Juventus Lazio/ Diretta tv, biancocelesti decimati (Serie A)

Eccoci al grande appuntamento delle probabili formazioni di Juventus Lazio: la partita dell’Allianz Stadium si gioca alle ore 21:45 di lunedì 20 luglio, per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Quando è stato fissato il calendario post-lockdown questa era la sfida diretta per lo scudetto, perché le due squadre erano separate da un punto in classifica: poi i biancocelesti sono crollati perdendo tre volte in fila, hanno pareggiato a Udine nel turno infrasettimanale e sono rimasti a -8 dalla capolista. Che, dal canto suo, è in crisi: tre partite senza vincere, due rimonte subite, se quella contro il Milan aveva fatto clamore per i quattro gol incassati in poco più di un quarto d’ora le tre reti prese dal Sassuolo sono state pazzesche per come la squadra ha smesso di giocare. Se non altro è arrivato un pareggio, ma il problema è che per Maurizio Sarri la concorrenza è aumentata e la stessa Lazio, facendo il colpo grosso a Torino, si porterebbe a -5 con quattro turni a disposizione, complicando oltremodo le cose ai campioni in carica. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco: mentre aspettiamo che arrivi il momento del Monday Night possiamo fare una valutazione più approfondita sulle probabili formazioni di Juventus Lazio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lazio sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Serie A (lo trovate al numero 202 del vostro decoder) e, in assenza di un televisore, i clienti potranno avvalersi del consueto servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

I DUBBI DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Lazio ritroviamo Cuadrado che era squalificato a Reggio Emilia, ma Sarri perde Bernardeschi e anche Chiellini, rientrato dopo un lungo periodo ma durato un tempo. Le condizioni del capitano preoccupano anche perché né De Ligt (spalla) né Bonucci sono al top, anche se arruolabili e dunque schierabili in una difesa che prevede anche Alex Sandro sulla corsia sinistra. In porta ci sarà Szczesny, mentre a prendere il posto di Bernardeschi dovrebbe essere Douglas Costa che rappresenta il suo sostituto naturale, più difficile che in questo momento l’allenatore cambi modulo. Se così fosse, Ramsey potrebbe operare sulla trequarti alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo; la Joya avvicenda Higuain al centro dell’attacco e CR7 non è naturalmente in discussione. A centrocampo è pronto Rabiot, che dovrebbe fare rientro negli undici di partenza; con lui l’ormai intoccabile Bentancur e la regia di Pjanic, non sono esclusi cambi radicali viste le ultime uscite ma il problema è che Sarri non ha troppe alternative a disposizione, soprattutto perché il Ramsey visto nel post-lockdown non è assolutamente quello che all’inizio di marzo faceva la differenza.

LE SCELTE DI INZAGHI

Juventus Lazio non inizia bene per Simone Inzaghi: stagione finita sia per Marusic che per Lucas Leiva, sono sempre corte le scelte a centrocampo dove Parolo sarà ancora una volta titolare come regista, stretto tra la grande qualità delle due mezzali Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. Sulle fasce le scelte sono obbligate, considerando che anche Lulic è fuori dai giochi: Manuel Lazzari avrà posto a destra con Jony in vantaggio su Jordan Lukaku a sinistra, di fatto si compone una squadra uguale a quella che ha giocato alla Dacia Arena e il tema degli infortuni è quello caldissimo in casa biancoceleste, perché si era sempre parlato della rosa corta che avrebbe potuto creare problemi nella corsa allo scudetto. Ad ogni modo nel reparto offensivo Immobile sarà affiancato da Caicedo, Joaquin Correa è ancora ai box e punta a rientrare nella prossima partita; non dovrebbe cambiare nulla in difesa, Patric è sempre squalificato e quindi Luiz Felipe si prenderà la maglia sul centrodestra con Acerbi a guidare il reparto a protezione del portiere Strakosha, sul centrosinistra agirà come di consueto Stefan Radu con Bastos che diventa la prima alternativa per i tre centrali.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, Ramsey, Matuidi, Muratore, Olivieri, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Bernardeschi

Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Khedira

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Jorge Silva, A. Anderson, Cataldi, J. Lukaku, D. Anderson, Adekanye

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Patric

Indisponibili: Marusic, Lucas Leiva, Lulic, J. Correa



© RIPRODUZIONE RISERVATA