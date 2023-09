PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO/ Diretta tv: Rovella avrà spazio? (Serie A 4^ giornata 15 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: A CENTROCAMPO

Studiando la composizione del centrocampo nelle probabili formazioni di Juventus Lazio, potrebbe essere curioso vedere titolare Nicolò Rovella: non dovrebbe essere questo il caso perché Maurizio Sarri sembra orientato a confermare Danilo Cataldi affiancandolo a uno tra Matteo Guendouzi e Daichi Kamada (e i due a dire il vero potrebbero anche giocare insieme, con il francese come perno centrale della mediana), ma Rovella non può che essere il nome di spicco perché il suo trasferimento estivo alla Lazio, dopo la stagione in prestito al Monza, ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi della Juventus che addirittura lo individuavano come titolare in cabina di regia.

Specialmente dopo i problemi di Paul Pogba, sospeso per presunto doping e comunque sempre acciaccato o infortunato, la cessione di Rovella acquista toni ancor più drammatici o di rimpianto in casa bianconera: davvero era necessario il sacrificio del giovane centrocampista che aveva fatto bene nel Monza? Per di più lo stesso Maurizio Sarri al momento non gli sta concedendo troppo spazio, e l’arrivo di Guendouzi può essere indicativo di come andranno le cose in futuro… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Lazio valutiamo le scelte per la partita che si gioca alle ore 15:00 di sabato 16 settembre, e apre la quarta giornata di Serie A 2023-2024: un altro big match dopo la sosta per le nazionali, il ritorno di Maurizio Sarri all’Allianz Stadium ma anche una sfida che potrebbe definitivamente lanciare una delle due squadre. La Juventus, dopo aver steccato qui contro il Bologna, si è ripresa vincendo a Empoli e dunque ora insegue le due milanesi che si affrontano nel derby, con la possibilità di balzare al comando della classifica e aggiungere altre certezze.

La Lazio è partita malissimo perdendo contro Lecce e Genoa, ma poi ha fatto il grande colpo: vittoria sul campo del Napoli, dunque ora Sarri sogna, per la seconda giornata consecutiva, di prendersi i tre punti contro una squadra allenata in passato. Bisognerà vedere se le cose andranno in questo modo; adesso, mentre aspettiamo che la partita prenda il via, dobbiamo necessariamente fare qualche approfondimento sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Lazio.

DIRETTA JUVENTUS LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lazio non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: questa infatti è una delle partite che per la quarta giornata di Serie A vengono trasmesse soltanto su DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti per fornire l’intero pacchetto del massimo campionato di calcio. Sarà dunque una visione in diretta streaming video: per accedere alle immagini avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento al servizio e poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

GLI 11 DI ALLEGRI

Il dubbio di Massimiliano Allegri per Juventus Lazio riguarda Federico Chiesa, che ha dovuto saltare gli impegni della nazionale: senza di lui andrebbe a giocare uno tra Milik e Kean, con Vlahovic che viene confermato e dovrà riscattarsi dopo il rigore sbagliato al Castellani. Ad ogni modo il 3-5-2 della Juventus dovrebbe rimanere invariato: resta sempre il ballottaggio in difesa tra Gatti e Alex Sandro ma l’ex Frosinone è favorito, e dunque dovrebbe completare la linea arretrata con Danilo e Bremer mentre Szczesny tornerebbe a occuparsi della porta, scalzando un Perin che comunque in questa stagione potrebbe giocare di più. A destra vedremo sempre Timothy Weah, sull’altro versante favorito Kostic su Cambiaso con la possibile sorpresa rappresentata da Iling Junir; a centrocampo si è fermato per l’ennesima volta Pogba, si va verso un’altra stagione di calvario e per il momento Fagioli rimane titolare sul centrodestra, l’altra mezzala sarà Rabiot e il regista davanti alla difesa sarà Locatelli.

LE SCELTE DI SARRI

Tutta la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, che in vista di Juventus Lazio sembra avere le idee chiare: nel suo 4-3-3 l’unica decisione in bilico è quella sul giocatore che agirà sul centrodestra a centrocampo. Kamada sembra favorito, ma Guendouzi ha destato un’ottima impressione a Napoli: il francese quindi potrebbe prendersi la maglia da titolare, in quel caso agirebbe al fianco di Cataldi che rimane destinato (favorito su Rovella) ad agire come regista basso mentre Luis Alberto ovviamente stazionerà sul centrosinistra. In difesa Casale e Alessio Romagnoli formano la coppia centrale a protezione del portiere Provedel; a destra Marusic più di Manuel Lazzari, rientra Hjsay che si dovrebbe prendere la maglia di terzino sinistro. Nessuna novità per quanto riguarda il tridente offensivo della Lazio: Immobile, anche grande ex della partita, come sempre giocherà da centravanti mentre Felipe Anderson sarà a destra, a completare il reparto ecco Zaccagni sul versante sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; T. Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; F. Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, A. Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











