Probabili formazioni Juventus Lazio/ Diretta tv: dilemmi argentini (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Juventus Lazio ci permettono di presentare la partita che domani sera all’Allianz Stadium sarà il big-match che chiuderà la quindicesima giornata di Serie A, quindi l’ultimo appuntamento del nostro campionato prima della lunghissima pausa per i Mondiali. La Juventus di Massimiliano Allegri di certo non incanta, ma almeno in termini di risultati in campionato il miglioramento recente è stato netto e con la vittoria di giovedì sera sul campo del Verona la Vecchia Signora ha agguantato il quarto posto, obiettivo minimo fondamentale verso la prossima stagione.

Dall’altra parte però c’è la Lazio di Maurizio Sarri, che sta facendo ancora meglio e arriverà a Torino con il secondo posto in classifica. I biancocelesti hanno vinto il derby domenica scorsa, poi giovedì hanno sconfitto anche il Monza e così si è concretizzato un secondo posto che fa sognare in grande i tifosi della Lazio, soprattutto se anche domani sera arrivassero buone notizie per i capitolini. Facile allora capire perché sia così importante scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Lazio…

JUVENTUS LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Lazio sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Lazio, ecco che Massimiliano Allegri dovrebbe ricorrere al modulo 3-5-1-1. Punto di forza è la solidità difensiva di un reparto che dovrebbe prevedere in porta Szczesny e davanti a lui Danilo, Bonucci e Bremer, anche tenendo contro del fatto che Alex Sandro è squalificato. A centrocampo sarà Cuadrado ad aprire come esterno destro la folta linea a cinque della mediana della Juventus che poi vedrà in campo anche Fagioli, Rabiot e Kostic a sinistra, ma attenzione all’incerto ballottaggio Paredes-Locatelli in cabina di regia; altri dubbi saranno in attacco per mister Allegri, che potrebbe schierare Di Maria alle spalle di Milik, ma con l’argentino insidiato da Miretti e il polacco che si dovrà giocare il posto da titolare con Kean.

LE SCELTE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste, il grande ex Maurizio Sarri per le probabili formazioni di Juventus Lazio punta a ritrovare Immobile come titolare e deve invece rinunciare a Zaccagni nel tridente d’attacco, quindi schieriamo Immobile centravanti con ai suoi fianchi Pedro a destra e Felipe Anderson a sinistra e Cancellieri pronto se il bomber non dovesse partire dal primo minuto. A centrocampo naturalmente non ci sono dubbi su Milinkovic-Savic e anche sulla regia affidata a Cataldi, mentre Vecino e Luis Alberto sono in ballottaggio per la terza e ultima maglia a disposizione, essendo il modulo come sempre il 4-3-3. Infine in difesa bisognerà fare i conti con l’assenza di Lazzari, di conseguenza davanti a Provedel dovremmo vedere il quartetto con Hysaj a destra, Casale e Romagnoli centrali, infine Marusic come terzino sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.











