Probabili formazioni Juventus Lazio/ Diretta tv, Immobile stringe i denti? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Lazio possiamo introdurci alla partita che lunedì 16 maggio, alle ore 20:45, chiude il programma della 37^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022: un match che non ha più valore di classifica per i bianconeri, che però vorranno riscattare la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia e soprattutto salutare degnamente il loro capitano Giorgio Chiellini, al passo d’addio dopo 17 stagioni, e Paulo Dybala che giocheranno la loro ultima partita all’Allianz Stadium, e sia pure in contesti differenti andranno giustamente omaggiati nel migliore dei modi.

Per la Lazio invece è un match decisivo, perché i biancocelesti (che arrivano dal 2-0 alla Sampdoria) sono in piena corsa per l’Europa League e con una vittoria a Torino avrebbero centrato l’obiettivo, che sarebbe ovviamente del tutto positivo al netto di certe dichiarazioni di Maurizio Sarri (ex della sfida) circa il doppio impegno nel corso della stagione. Vada come vada questa partita resta sempre affascinante, e allora aspettiamo di scoprire quale sarà l’esito del campo; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione delle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Altra tegola per Massimiliano Allegri che ha perso Danilo: in Juventus Lazio dunque dovrebbe essere De Sciglio a giocare come terzino destro, ma attenzione all’ipotesi che per la terza volta consecutiva (in campionato) sia titolare Miretti nella mediana completata da Zakaria e Rabiot, dunque con il 4-3-3 il giocatore incaricato di occupare la fascia bassa sarebbe Cuadrado, che tra le altre cose potrebbe liberare u posto per Morata che agirebbe in qualità di titolare sulla corsia sinistra, nel tridente offensivo. Szczesny sarà il portiere, da capire se Chiellini sarà titolare oppure gli verrà data una passerella nel secondo tempo; propendiamo per la seconda ipotesi e dunque andiamo con la soluzione che prevede Bonucci e De Ligt al centro della difesa, mentre il terzino sinistro dovrebbe essere Luca Pellegrini; davanti conferma per Vlahovic come prima punta, dunque Dybala con il tridente farebbe l’esterno a destra mentre nel caso di 4-2-3-1 agirebbe come sempre alle spalle del centravanti serbo.

I DUBBI DI SARRI

Per Maurizio Sarri il grande dubbio è legato alle condizioni di Immobile: il capocannoniere della Serie A ha un problema alla caviglia ma verosimilmente proverà a stringere i denti ed essere in campo, anche perché l’alternativa sarebbe quella di schierare Pedro come finto centravanti ma anche lo spagnolo non è certamente al top della condizione, e lui pure rischia di essere in panchina nella migliore delle ipotesi. Ad ogni buon conto, con Immobile titolare il tridente della Lazio sarebbe completato come sempre da Felipe Anderson a destra e Zaccagni a sinistra; pochi dubbi circa la composizione del centrocampo, nel quale Lucas Leiva sarà il perno centrale schierato davanti alla difesa e le due mezzali saranno Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In difesa invece Patric dovrebbe avere ancora la meglio per affiancare Acerbi, con Strakosha in porta; sugli esterni invece i favoriti sono Manuel Lazzari a destra e Marusic a sinistra, partirà dalla panchina l’albanese Hysaj.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS LAZIO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; Zakaria, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; M. Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











