PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO/ Quote: Pogba assente forzato (Serie A, oggi 16 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: ASSENTI

Non c’è molto da segnalare circa gli assenti per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Lazio, anche se naturalmente il caso doping di Paul Pogba, trovato positivo al testosterone, ha turbato la settimana bianconera ed è stato l’ennesima tegola nel finora disastroso ritorno del francese alla Juventus. In attesa di conferme, chiaramente Pogba dovrà essere assente oggi pomeriggio contro la Lazio e il suo nome va ad aggiungersi a quello di Mattia De Sciglio, che come è noto ne avrà fino all’anno prossimo a causa della rottura del legamento crociato anteriore.

Potremmo dire che non ci sono novità, perché ormai Massimiliano Allegri è abituato da un anno a fare a meno di Pogba, mentre per De Sciglio ci vorrà ancora pazienza; quanto alla Lazio del grande ex Maurizio Sarri, le notizie sono ancora migliori perché la rosa dei biancocelesti è praticamente al completo per questa affascinante trasferta all’Allianz Stadium per la quarta giornata di Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Juventus Lazio ci avviciniamo alla partita che oggi pomeriggio all’Allianz Stadium aprirà la quarta giornata di Serie A 2023-2024: dopo la sosta per le nazionali, ecco che il duello tra Massimiliano Allegri e l’ex Maurizio Sarri ci offrirà una sfida che è chiamata a darci risposte importanti su queste due squadre. La Juventus ha steccato il debutto casalingo contro il Bologna, finora ha fatto meglio in trasferta e prima della sosta ha vinto a Empoli e insegue le due milanesi che si affrontano nel derby, serve però (tema ormai annoso per la Juventus) un salto di qualità anche in termini di gioco.

La Lazio è invece difficile da valutare: la squadra biancoceleste è partita malissimo perdendo contro Lecce e Genoa, ma poi ha fatto il grande colpo con la vittoria sul campo del Napoli, che prima della sosta ha rilanciato alla grande le ambizioni dei vice-campioni d’Italia in carica. Il calendario adesso offre un’altra sfida di vertice, se la Lazio dovesse uscirne bene si potrebbe davvero cominciare a sognare in grande. Di certo, ci saranno moltissimi temi d’interesse: analizziamo quindi adesso con maggiore attenzione tutti i temi e le notizie circa le probabili formazioni di Juventus Lazio a poche ore dal fischio d’inizio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo al pronostico su Juventus Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I bianconeri partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,92, mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di segno X naturalmente per il pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Lazio a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Il dubbio di Massimiliano Allegri per le probabili formazioni di Juventus Lazio potrebbe essere Chiesa, per il quale cresce comunque l’ottimismo: in alternativa, giocherebbe uno tra Milik e Kean al fianco di Vlahovic. Ad ogni modo il modulo 3-5-2 della Juventus dovrebbe rimanere invariato: ballottaggio in difesa tra Gatti e Alex Sandro ma l’ex Frosinone è favorito per completare la linea arretrata con Danilo e Bremer davanti a Szczesny. A destra vedremo sempre Weah, sull’altro versante ecco Kostic anche se Cambiaso potrebbe essere un’alternativa per entrambi; considerata l’ennesima tegola per Pogba, ecco che nel cuore della mediana dovrebbe giocare Fagioli con l’altra mezzala Rabiot al fianco del regista Locatelli.

LE SCELTE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste, c’è tutta la rosa a disposizione di Maurizio Sarri per le probabili formazioni di Juventus Lazio: nel suo modulo 4-3-3 l’unico ballottaggio potrebbe essere quello tra Kamada e Guendouzi per completare il terzetto di centrocampo al fianco di Cataldi (favorito su Rovella come regista), mentre Luis Alberto sarà sicuramente l’altra mezzala. In difesa Casale e Romagnoli saranno i centrali a protezione del portiere Provedel; a destra Marusic è favorito su Lazzari, rientra Hjsay che sarà titolare a sinistra. Nessuna novità infine per quanto riguarda il tridente offensivo della Lazio: Immobile come sempre sarà il centravanti, affiancato da Felipe Anderson come ala destra e da Zaccagni sulla fascia mancina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.











