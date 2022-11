Probabili formazioni Juventus Lazio/ Quote: Immobile sarà titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Juventus Lazio introduciamo l’ultima partita di campionato dell’anno solare 2022, perché stasera all’Allianz Stadium questo big-match chiuderà la quindicesima giornata di Serie A e di fatto aprirà la lunghissima pausa per i Mondiali. La Juventus di Massimiliano Allegri nelle ultime settimane si è rilanciata alla grande in termini di risultati e la classifica parla di quarto posto dopo la vittoria di giovedì sera sul campo del Verona. Certo, restano il flop in Champions League e prestazioni spesso non esaltanti, ma la crescita è evidente e l’obiettivo minimo fondamentale verso la prossima stagione appare alla portata – in attesa di capire se si potrà sognare ancora più in grande.

Dall’altra parte però ci sarà un’altra formazione molto ambiziosa, cioè la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, che dopo la vittoria nel derby si è ripetuta vincendo anche contro il Monza e agganciando in questo modo il secondo posto in classifica. I tifosi della Lazio potrebbero davvero sognare, soprattutto se arrivasse un’impresa allo Stadium per chiudere la settimana perfetta e coronare questo 2022 che saluta la Serie A già a metà novembre. L’attesa è grande pure circa le mosse dei due allenatori, andiamo allora a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Lazio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene i bianconeri nettamente favoriti. Il segno 1 è infatti quotato a 1,92 per il successo della Juventus, mentre in caso di vittoria esterna da parte della Lazio la quotazione per il segno 2 è pari a 4,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio tra gli altri due ma piuttosto alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,50.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Lazio, ecco che Massimiliano Allegri dovrebbe ricorrere al modulo 3-5-1-1. Punto di forza è la solidità difensiva di un reparto che dovrebbe prevedere in porta Szczesny e davanti a lui Danilo, Bonucci e Bremer, anche tenendo contro del fatto che Alex Sandro è squalificato. A centrocampo sarà Cuadrado ad aprire come esterno destro la folta linea a cinque della mediana della Juventus che poi vedrà in campo anche Fagioli, Rabiot e Kostic a sinistra, ma attenzione all’incerto ballottaggio Paredes-Locatelli in cabina di regia; altri dubbi saranno in attacco per mister Allegri, che potrebbe schierare Di Maria alle spalle di Milik, ma con l’argentino insidiato da Miretti e il polacco che si dovrà giocare il posto da titolare con Kean.

LE SCELTE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste, il grande ex Maurizio Sarri per le probabili formazioni di Juventus Lazio punta a ritrovare Immobile come titolare e deve invece rinunciare a Zaccagni nel tridente d’attacco, quindi schieriamo Immobile centravanti con ai suoi fianchi Pedro a destra e Felipe Anderson a sinistra e Cancellieri pronto se il bomber non dovesse partire dal primo minuto. A centrocampo naturalmente non ci sono dubbi su Milinkovic-Savic e anche sulla regia affidata a Cataldi, mentre Vecino e Luis Alberto sono in ballottaggio per la terza e ultima maglia a disposizione, essendo il modulo come sempre il 4-3-3. Infine in difesa bisognerà fare i conti con l’assenza di Lazzari, di conseguenza davanti a Provedel dovremmo vedere il quartetto con Hysaj a destra, Casale e Romagnoli centrali, infine Marusic come terzino sinistro.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.











