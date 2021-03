Probabili formazioni Juventus Lazio/ Quote, Pirlo chiama Morata dal 1^ minuto?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Allianz Stadium la sfida per la 26^ giornata della Serie A tra Juventus e Lazio ed è tempo di esaminare ora le probabili formazioni di questo big match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Pirlo come di Inzaghi per questa sfida, particolarmente bollente, ma che pure può mettere in difficoltà entrambi i tecnici. Sia in casa bianconera che nello spogliatoio capitolino sono tanti gli assenti annunciati come pure i casi dubbi e i giocatori acciaccati: considerata la posta in palio e che si torna in campo oggi dopo un turno infrasettimanale (ma non i biancocelesti, per la nota vicenda Lazio-Torino), non sarà dunque facile risolvere tutti i ballottaggi. Pure oggi la voglia di vincere e di dare il massimo è grande: la Vecchia Signora, dopo aver superato lo Spezia, punta al trionfo per poter dare l’assalto alla vetta della graduatoria di campionato. Non meno motivati i capitolini, che con un turno da recuperare, possono oggi fare l’impresa e approdare alla zona UEFA della graduatoria. Sarà sfida davvero bollente dunque: vediamo quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Juventus Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché di fronte a uno scontro diretto di tal genere è sempre complicato fissare un pronostico netto, pure alla vigilia della 26^ giornata di Serie A, i principali portali di scommesse non hanno dubbi nell’assegnare ai bianconeri il proprio favore. La Snai per l’1×2 del match ha segnato a 1.85 il successo della Juventus, contro il più alto 4.00 fissato per la vittoria della Lazio: il pareggio vale la quota di 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE MOSSE DI PIRLO

Alla vigilia della sfida per la 26^ giornata della Serie A sono tanti i dubbi di Pirlo, tra giocatori acciaccati e quelli in via di recupero: considerato che presto i bianconeri si giocheranno la qualificazione in Champions col Porto, fare i giusti calcoli nello spogliatoio non è cosa facile. Pure ipotizzando un 4-4-2 dove non vi sarà spazio per gli acciaccati Bonucci e Chiellini, ecco che in difesa sarà spazio dal primo minuto per De Ligt, pur in via di recupero, come per Demiral: in corsia ecco pronti Alex Sandro e Danilo, con Cuadrado possibile jolly per la ripresa. A centrocampo ancora indisponibile Arthur: vedremo allora dal primo minuto Ramsey e Rabiot, con Chiesa, sempre in gran condizione e McKennie (che è stato riscattato dallo Schalke in settimana) schierati in corsia. Maglia da titolare in avanti per Cristiano Ronaldo ma è dubbio per l’utilizzo di Morata dal primo minuto: lo spagnolo pare in netta recupero (su il gol lampo contro lo Spezia pochi giorni fa), ma non è da escludere che il tecnico voglia ancora preservarlo in vista del Porto.

LE SCELTE DI INZAGHI

Acciacchi e casi dubbi anche per Inzaghi: per disegnare le probabili formazioni di Juventus Lazio certo il tecnico non farà a meno del classico 3-5-2. Ecco poi che è già in difesa che si accende il primo punto di domanda, con Radu in via di recupero, ma forse non sufficientemente in forma per una maglia da titolare: se il centrale dovesse dare forfait, questa sera saranno in campo dal primo minuto Musacchio, Hoedt e Acerbi. Per il centrocampo delle aquile rimangono giocatori irrinunciabili Milinkovic Savic e Luis Alberto: al centro potrebbe essere spazio per Esclatante, visto che Lucas Leiva non è al massimo, mentre in corsia si faranno avanti Marusic e Lulic (anche se Fares è valida alternativa). In attacco titolare fisso sarà Ciro Immobile: al suo fianco dovrebbe essere posto per Correa, preferito ancora una volta a Caicedo, Muriqi e Pereira.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro De Ligt, Demiral, Danilo; Chiesa, Ramsey, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi



© RIPRODUZIONE RISERVATA