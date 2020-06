Probabili formazioni Juventus Lecce/ Diretta tv: allarme rosso in difesa per Sarri

Si accenderà solo domani alle ore 21.45 all’Allianz Stadium la sfida per la 28^ giornata di Serie A tra Juventus e Lecce, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siam certo ben impazienti di scoprire qui saranno le mosse di Liverani per sfidare la capolista del campionato, come pure di Sarri, che proprio per mantenere il primo posto in classifica, non potrà sottovalutare un avversario comunque arcigno come saranno i pugliesi. Tenuto poi conto che è vero allarme rosso in casa della Vecchia Signora, dopo la sfida contro il Bologna, disputata solo lo scorso lunedì. Se già prima della partita al Dall’Ara, il tecnico contava un’infermeria piena, dopo l’incontro è crisi vera in panchina e soprattutto in difesa, dove l’ allenatore bianconero, rimasto senza più terzini, dovrà inventarsi qualcosa di nuovo per disegnare in difesa le probabili formazioni di Juventus Lecce. Staremo a vedere che accadrà e intanto andiamo a esaminare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Lecce.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida per la 28^ giornata di Serie A tra Juventus e Lecce sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, al canale Sky Sport Serie A (202). Diretta streaming video della sfida garantito agli abbonati, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE

LE MOSSE DI SARRI

Come accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Juventus e Lecce Sarri dovrà fare particolarmente attenzione a gestire la difesa: con Alex Sandro e De Sciglio infortunati e Danilo squalificato, si dovrà attuare un piano di emergenza per il reparto a 4. Qui infatti di fronte a Szczesny domani sera dovremmo vedere ancora Bonucci e de Ligt al centro con Cuadrado in corsia in compagnia di Matuidi, che già a inizio stagione gli era toccato coprire tale posizione: anche se si spera che qualcuno possa presto uscire dall’infermeria. In mediana comunque dovremmo allora vedere i soliti Pjanic e Bentancur, mentre sarà Rabiot a completare il reparto. Sono infine maglie consegnate nell’attacco della Juventus, con Cristiano Ronaldo e Dybala ancora titolari (Higuain è infortunato), in compagnia di Douglas Costa.

LE SCELTE DI LIVERANI

Per affrontare la Vecchia Signora Liverani non può lasciare nulla al caso e per le probabili formazioni di Juventus e Lecce schiererà il suo 11 titolare, confermando gran parte dei giocatori già scesi in campo col Milan solo pochi giorni fa. Ecco che nel 4-3-2-1 non mancherà Gabriel tra i pali, come pure la coppia di centrali in difesa Meccariello e Lucioni: Calderoni e Rispoli agiranno in corsia. Pronti anche i titolari a centrocampo, con il diffidato Tachtsidis in cabina di regia e affiancato da Petriccione e Mancosu. Per l’attacco sarà confermato Saponara come Falco, ma in prima punta il tecnico giallorosso dovrà rinunciare a Lapadula, fermo per un infortunio alla caviglia: sarà allora pronto dal primo minuto Babacar.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 14 Matuidi; 30 Bentancur, 25 Rabiot, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo All. Sarri

LECCE (4-3-2-1): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 16 Meccariello, 5 Lucioni, 27 Calderoni; 4 Petriccione, 77 Tachtsidis, 8 Mancosu; 18 Saponara, 10 Falco; 30 Babacar All. Liverani



