PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE/ Quote, difesa bianconera senza Alex Sandro (Serie A, 26 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE: GLI ASSENTI

Ci sono purtroppo diversi nomi che troveremo nelle probabili formazioni di Juventus Lecce citati solamente come assenti. Cominciando dai padroni di casa bianconeri, ecco che Massimiliano Allegri dovrà rinunciare stasera ad Alex Sandro per una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra, per la quale il rientro è previsto solamente verso la fine di ottobre, mentre se ne riparla verso Natale per De Sciglio, che è d’altronde alle prese con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Ci sono poi problemi alla tibia per Kean, sia pure di lieve entità, infine naturalmente ricordiamo che Pogba è sempre sospeso per la positività al testosterone a un controllo antidoping. Sul fronte ospite, ecco invece un paio di assenze per il sorprendente Lecce di mister Roberto D’Aversa: Dermaku accusa infatti un fastidio muscolare, mentre Banda a causa di una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra si rivedrà solamente dopo la sosta per le Nazionali di metà ottobre. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS LECCE: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Juventus Lecce ci avviciniamo alla partita che stasera all’Allianz Stadium per la sesta giornata di Serie A vedrà clamorosamente i bianconeri alle spalle dei giallorossi pugliesi. Pesa come un macigno la sconfitta di sabato contro il Sassuolo, a causa anche di alcuni sciagurati errori difensivi da parte degli uomini di mister Massimiliano Allegri, il quale quindi deve immediatamente rialzare la testa pensando alla lunga corsa scudetto, ma dovrà stare molto attento alla vera e propria rivelazione del campionato.

Dobbiamo infatti rendere onore al Lecce, addirittura terzo in classifica dopo la vittoria 1-0 contro il Genoa nella scorsa giornata per i giallorossi di mister Roberto D’Aversa. Sono passate cinque giornate, che sono ancora poche ma comunque sufficienti per non ridurre il tutto a un exploit isolato: questo Lecce ha buone qualità e vuole continuare a sognare, sarà capace di farlo anche allo Stadium? In attesa di scoprirlo, adesso naturalmente analizziamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Lecce.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Lecce in base alle quote Snai. La situazione di classifica non cambia il fatto che i favori del pronostico siano tutti per i bianconeri, infatti il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 6,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE

LE MOSSE DI ALLEGRI

Scopriamo adesso qualcosa in più circa le probabili formazioni di Juventus Lecce. Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2 e cambiare poco: in porta indichiamo la conferma di Szczesny per il riscatto e per non creare problemi anche dal punto di vista psicologico al portiere polacco, protetto dalla difesa a tre formata da Gatti, Bremer e Danilo, confermati in blocco anche perché mancano Alex Sandro e De Sciglio; a centrocampo McKennie è il favorito a destra, così come Rabiot e il regista Locatelli nel cuore della mediana dove invece ci sarà il ballottaggio Fagioli-Miretti, così come quello Kostic-Cambiaso per la fascia sinistra. Infine, in attacco Chiesa è l’unico intoccabile attualmente nella Juventus, mentre Milik prova a insidiare Vlahovic come centravanti.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Sul fronte salentino delle probabili formazioni di Juventus Lecce, la risposta di mister Roberto D’Aversa dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 nel quale indichiamo questi undici possibili titolari: Falcone in porta; Gendrey, Baschirotto, Pongracic e uno fra Gallo e Dorgu, che sono in ballottaggio a sinistra per completare la difesa a quattro della rivelazione giallorossa; molti dubbi invece a centrocampo, dove il perno della manovra del Lecce è Ramadani ma ai suoi fianchi dobbiamo segnalare il doppio ballottaggio Rafia-Oudin e Kaba-Gonzalez; molto più chiare le idee in attacco, dove le due ali Almqvist e Strefezza affiancheranno il centravanti Krstovic nel tridente degli ospiti all’Allianz Stadium stasera.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.











