PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE: BIANCONERI A CACCIA DI CONFERME!

L’analisi delle probabili formazioni Juventus Lecce ci avvicina alla partita di sabato 12 aprile, alle ore 20:45, valida per la 32^ giornata di Serie A 2024-2025: è una gran bella occasione per la Juventus, che domenica scorsa ha pareggiato a Roma e ha mantenuto un punto di ritardo dal quarto posto, che rimane l’unico possibile obiettivo (Mondiale per Club a parte) ma che potrebbe cambiare parecchio in vista della prossima stagione, intanto per Igor Tudor arriva il ritorno all’Allianz Stadium dove all’esordio come allenatore ha battuto il Genoa, e il croato sa bene che la chance è davvero troppo ghiotta.

Dall’altra parte c’è un Lecce che con la vittoria di Parma sembrava essersi messo al sicuro; da quel momento però i salentini hanno mancato il successo per otto partite, hanno pareggiato contro Monza e Venezia lasciando per strada punti preziosissimi e adesso devono soffrire parecchio per salvarsi, questa giornata non rema decisamente a favore (almeno per quanto riguarda se stesso) ma all’andata Marco Giampaolo aveva già frenato i bianconeri, dunque punta a fare lo stesso. Vedremo cosa succederà in campo, mentre aspettiamo studiamo insieme le potenziali scelte da parte dei due allenatori nelle probabili formazioni Juventus Lecce.

JUVENTUS LECCE: PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico chiuso quello che ci viene presentato dall’agenzia Snai, e che leggiamo con le probabili formazioni Juventus Lecce: abbiamo un segno 1 per la vittoria bianconera che corrisponde a una vincita da 1,30 volte quello che avrete pensato di investire, siamo invece a ben 9,75 volte la giocata come guadagno sul segno 2, che naturalmente regola l’ipotesi del successo del Lecce. Per quanto riguarda il pareggio, per il quale puntare sul segno X, questo bookmaker vi premierebbe con una somma che equivale a 4,85 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE

LE CERTEZZE DI TUDOR

Ci sono parecchie certezze per Tudor nelle probabili formazioni Juventus Lecce, certamente in questo aiutano anche gli infortuni (Gatti è ancora indisponibile) ma in ogni caso il 3-4-2-1 bianconero sembra già formato, con Kelly confermato in difesa insieme a Kalulu e Renato Veiga e al portiere Di Gregorio, ricordando che anche Perin è ai box. Forse l’unico ballottaggio aperto è quello che riguarda le corsie: in ballo ci sono Cambiaso, qualora la condizione fisica glielo consenta, e Timothy Weah, titolare McKennie che potrebbe operare a destra nel caso in cui fosse Cambiaso a vincere il testa a testa.

Per il resto, solo conferme: in mezzo si va con Locatelli e Khéphrén Thuram e questo ci dice che anche Tudor sembra aver bocciato Douglas Luiz e Koopmeiners, l’olandese chiaramente potrebbe fare qualche passo avanti e operare sulla trequarti ma qui è in svantaggio nei confronti di Nico Gonzalez, riportato ad un ruolo più consono e favorito anche su Kolo Muani, che è passato dall’essere titolare inamovibile con Thiago Motta a panchinaro con il nuovo allenatore, detto che il suo rendimento era già parecchio calato. Infine i due tenori, per così dire: Kenan Yildiz e Vlahovic ci saranno, ma il serbo dovrà fornire risposte importanti.

I DUBBI DI GIAMPAOLO

È il solito 4-3-3 quello di Giampaolo nelle probabili formazioni Juventus Lecce, anche con pochi ballottaggi aperti: dovrebbe essere tutto confermato in difesa, con Wladimiro Falcone in porta e Gaspar che ancora una volta sarà il centrale al fianco di capitan Baschirotto, tornato al gol nel momento più importante per recuperare il Venezia domenica scorsa. Sulle fasce laterali agiranno Guilbert e Antonino Gallo; il primo dubbio per l’allenatore del Lecce arriva a centrocampo, con Ramadani che dovrebbe essere il playmaker basso ma rischia sulla concorrenza del giovane Medon Berisha.

Sulle mezzali Giampaolo ha ormai trovato stabilità con Lassana Coulibaly e Helgason, preferiti all’ex di turno Rafia, mentre nel tridente offensivo non ci sono assolutamente dubbi sulla titolarità di Krstovic come centravanti e di Pierotti che partirà dalla corsia destra, invece sulla fascia sinistra ci sono tre giocatori per una maglia con le quotazioni che premiano al momento Tete Morente, Karlsson e Banda però sperano ancora di poter giocare come titolari questa delicatissima trasferta contro la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LECCE: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Marco Giampaolo