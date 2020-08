Probabili formazioni Juventus Lione/ Quote, Rudi Garcia punta sul duo Dembélé-Depay

Si giocherà questa sera alle ore 21.00 tra le mura dell’Allianz Stadium di Torino la partita di ritorno degli ottavi di finale della Champion League tra Juventus e Lione: andiamo allora a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di questo big match. Siamo infatti impazienti di conoscere le ultime scelte e i dubbi di Sarri come di Rudi Garcia, a poche ore di una sfida così decisiva come quella che si giocherà questa sera a Torino: oggi infatti ci si gioca l’ultimo pass per la Final Eight di coppa e ricordando che si parte dall’1-0 dei francesi all’andata, capiamo bene che al tecnico bianconero oggi non sarà permessa alcuna leggerezza nel fissare le probabili formazioni di Juventus Lione. Anzi Sarri, dopo un finale di campionato premiato dallo scudetto, ma non così straordinario secondo le attese, oggi rischia molto, anche perchè sono diversi i giocatori acciaccati come gli assenti a cui dovrà pure porre rimedio. Non sarà così invece per Rudi Garcia, che comunque farà molta attenzione: i francesi dopo tutto appaiono oggi ben riposati (la Ligue 1 dopo la pandemia non è più ripartita) e pronti a vendicarsi, specie dopo lo sfortunato KO rimediato in finale di Coppa pochi giorni fa. Si annuncia dunque una partita quanto mai bollente, che non va assolutamente sbagliata: vediamo allora come si comporteranno i due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Lione.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando anche il pronostico della sfida torinese, ecco che non facciamo fatica a concedere ai bianconeri il favore alla vigilia. Anche il portale Snai, nelle quotazione dell’1×2 ha dato alla Juventus l’1.45 per il successo, contro la valutazione di 7.25 per la vittoria del Lione: il pareggio vale 4.50 la posta in palio,

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LIONE

LE MOSSE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Juventus Lione, come detto, Sarri non può sbagliare un colpo e dunque punterà questa sera sul classico 4-3-3 pieno di titolari, anche se questo non saranno tutti al top della forma, visto il poco riposo. Stringerà dunque i denti de Ligt, titolare al centro della difesa con Bonucci, mentre ai lati del reparto si faranno vedere Cuadrado e Alex Sandro, con Danilo comunque pronto in panchina. Per la mediana della Vecchia Signora imprescindibile sarà Bentancur, usato però come mezz’ala visto che in cabina di regia siederà Pjanic: Rabiot o Matuidi completeranno lo schieramento. In avanti poi è ancora dubbia la presenza di Paulo Dybala, vittima di un piccolo acciacco muscolare: senza la Joya vi sarà spazio per Bernardeschi, in compagnia di Cristiano Ronaldo e Higuain.

LE SCELTE DI RUDI GARCIA

Sarà invece il classico 3-5-2 lo schieramento di partenza di Rudi Garcia per le probabili formazioni di Juventus Lione, dove pure verranno confermati molti giocatori già titolari nell’ultima sfida col Paris Saint Germain. Ci saranno dunque Dembelè e Depay a guidare l’attacco dell’Olympique, mentre a centrocampo si faranno avanti dal primo minuto Aouar (finito nel mirino di mercato dei bianconeri), Guimaraes e Caqueret: saranno Dubois e Cornet le prime scelte dell’allenatore ex Roma, per completare il reparto in fascia. Saranno poi maglie consegnare anche nella difesa del Lione: qui non mancheranno Marçal, Denayer e Marcelo, che già erano stati titolari nella partita di andata di questo incrocio per la Champions League.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 Ligt, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 33 Bernardeschi, 10 Higuain, 7 Ronaldo All. Sarri

LIONE (3-5-2): 1 Lopes; 20 Marçal, 5 Denayer, 6 Marcelo; 14 Dubois, 8 Aouar, 39 Guimarães, 25 Caqueret, 27 Cornet; 9 Dembélé, 11 Depay All. Rudi Garcia



