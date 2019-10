Probabili formazioni Juventus Lokomotiv Mosca/ Diretta tv: si rivede Danilo?

Nelle probabili formazioni di Juventus Lokomotiv Mosca analizziamo le scelte dei due allenatori per la partita dell’Allianz Stadium che si gioca alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre, valida per la terza giornata nel gruppo D di Champions League 2019-2020. Situazione positiva per i bianconeri, che dopo aver vinto contro il Bayer Leverkusen si sono portati in testa al girone e arrivano anche dal successo casalingo contro il Bologna in campionato, avendo confermato il loro primo posto; la Lokomotiv Mosca ha esordito in campo internazionale espugnando la BayArena, poi hanno ceduto all’Atletico Madrid ma dimostrando comunque di potersela giocare. Ad ogni modo si tratta di una partita da vincere per la banda di Maurizio Sarri; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo fare una valutazione circa gli elementi che i due allenatori intenderanno schierare all’Allianz Stadium, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Lokomotiv Mosca.

La diretta tv di Juventus Lokomotiv Mosca verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno dunque seguire sui canali di Sky attraverso il loro decoder; in assenza di un televisore sarà ovviamente possibile attivare il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Maurizio Sarri conferma tante delle scelte di formazione per Juventus Lokomotiv Mosca, almeno rispetto alla partita di sabato: in porta si rivede Szczesny mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare Matuidi che prenderà il posto di Rabiot. Da valutare Douglas Costa, che di fatto ha recuperato: il brasiliano potrebbe essere rischiato dall’inizio, più probabilmente il suo allenatore sceglierà di puntare su Dybala (o ancora su Bernardeschi) nel modulo 4-3-1-2 con Cristiano Ronaldo e Higuain che dovrebbero fare gli attaccanti. In difesa invece non cambia nulla, anche perché la coperta continua a essere corta: è tornato Danilo ma Cuadrado rimane favorito come terzino destro, dall’altra parte però il ballottaggio tra i due brasiliani potrebbe premiare l’ex di Real Madrid e Manchester City così da far rifiatare Alex Sandro. Bonucci e De Ligt i centrali; in mediana invece ci saranno ancora Khedira e Pjanic, che in questa stagione ha anche ritrovato il gol con buona continuità.

Rispetto alla partita contro l’Atletico Madrid, Yuri Semin dovrebbe puntare sullo stesso 4-1-4-1: Murilo Cerqueira sarà il giocatore che proteggerà la difesa stazionando sulla linea mediana, Smolov la prima punta con vantaggio sul portoghese Eder. A centrocampo invece la coppia centrale sarà formata da Barinov e da Krychowiak, che piaceva anche alla Juventus tempo fa; l’ex Inter Joao Mario dovrebbe allargarsi sulla corsia sinistra per giocare come esterno, dall’altra parte ci sarà invece Zhamaletdinov. In difesa il terzino sinistro Idowu ha qualche possibilità di iniziare come titolare, ma verosimilmente sarà ancora Rybus a giocare dal primo minuto; avremo poi Ignatjev in qualità di laterale basso a destra, nel tandem centrale l’ex di serata Howedes con il croato Corluka – capitano della squadra –che proteggeranno l’operato del portiere Guilherme, brasiliano ma con passaporto russo.

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 13 Danilo; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala; 9 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 77 Buffon, 28 Demiral, 12 Alex Sandro, 25 Rabiot, 8 Ramsey, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Maurizio Sarri

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): 1 Guilherme; 20 Ignatjev, 5 Howedes, 14 Corluka, 31 Rybus; 27 Murilo; 17 Zhemaletdinov, 6 Barinov, 7 Krychowiak, 23 Joao Mario; 9 Smolov

A disposizione: 77 Kochenkov, 37 Magkeev, 33 Kvirkvelia, 18 Kolomeytsev, 22 L. Djordjevic, 19 Eder

Allenatore: Yuri Semin



