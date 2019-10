Probabili formazioni Juventus Lokomotiv Mosca/ Quote, Dybala trequartista?

Juventus Lokomotiv Mosca si gioca alle ore 21:00. Le due formazioni scenderanno in campo per la terza giornata nel gruppo D di Champions League 2019-2020. Situazione positiva per i bianconeri, che dopo aver vinto contro il Bayer Leverkusen si sono portati in testa al girone e occupano il primo posto anche in campionato. Tutto bene dunque, ma adesso l’obiettivo è naturalmente quello di avvicinare ulteriormente gli ottavi, perché la Lokomotiv Mosca per ora sembra il terzo incomodo in questo girone, avendo espugnato la BayArena. Andiamo allora adesso a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Lokomotiv Mosca con tutte le ultime notizie sulle due squadre.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico per Juventus Lokomotiv Mosca. Le quote dell’agenzia Snai sorridono in modo nettissimo ai bianconeri. Il segno 1 infatti è proposto a 1,21, si sale poi a quota 6,25 per il segno X e addirittura a 14,00 in caso di vittoria esterna dei russi, naturalmente segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LOKOMOTIV MOSCA

LE SCELTE DI SARRI

Le probabili formazioni per Juventus Lokomotiv Mosca non dovrebbero vedere clamorose novità per Maurizio Sarri rispetto alla partita di sabato: in porta si rivede Szczesny mentre a centrocampo dovrebbe tornare titolare Matuidi al posto di Rabiot per affiancare gli “intoccabili” Khedira e Pjanic, perni del gioco di Sarri. Da valutare Douglas Costa, che potrebbe essere rischiato dall’inizio, più probabilmente però sarà Dybala (o in alternativa Bernardeschi) ad occupare il ruolo di trequartista nel confermato modulo 4-3-1-2 alle spalle di Cristiano Ronaldo e Higuain. In difesa invece non cambia nulla, anche perché la coperta è corta: è tornato Danilo ma Cuadrado rimane favorito come terzino destro, il brasiliano comunque potrebbe trovare spazio dall’altra parte per far rifiatare Alex Sandro. Bonucci e De Ligt saranno naturalmente i centrali.

LE MOSSE DI SEMIN

Rispetto alla partita contro l’Atletico Madrid, Yuri Semin dovrebbe puntare sullo stesso 4-1-4-1 per la Lokomotiv Mosca: Murilo Cerqueira sarà il regista basso a protezione della difesa, Smolov la prima punta in vantaggio nel ballottaggio con il portoghese Eder. A centrocampo invece la coppia centrale sarà formata da Barinov e da Krychowiak, che piaceva anche alla Juventus tempo fa; l’ex Inter Joao Mario agirà invece sulla corsia sinistra come esterno, dall’altra parte questo compito toccherà a Zhamaletdinov. In difesa il terzino sinistro Idowu ha qualche possibilità di iniziare come titolare, ma verosimilmente sarà ancora Rybus a giocare dal primo minuto; avremo poi Ignatjev invece sulla corsia di destra, nel tandem centrale ecco l’ex Howedes con il croato Corluka davanti al portiere Guilherme, brasiliano ma con passaporto russo.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 13 Danilo; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala; 9 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: 77 Buffon, 28 Demiral, 12 Alex Sandro, 25 Rabiot, 8 Ramsey, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa.

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): 1 Guilherme; 20 Ignatjev, 5 Howedes, 14 Corluka, 31 Rybus; 27 Murilo; 17 Zhemaletdinov, 6 Barinov, 7 Krychowiak, 23 Joao Mario; 9 Smolov. All. Semin.

A disposizione: 77 Kochenkov, 37 Magkeev, 33 Kvirkvelia, 18 Kolomeytsev, 22 L. Djordjevic, 19 Eder.



© RIPRODUZIONE RISERVATA