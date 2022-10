Probabili formazioni Juventus Maccabi Haifa/ Diretta tv: sarà un 3-5-2?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MACCABI HAIFA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Juventus Maccabi Haifa presentiamo la partita che domani sera all’Allianz Arena di Torino sarà valida per la terza giornata del girone H della Champions League 2022-2023. Inutile girarci attorno: la Juventus è già all’ultima spiaggia, dopo avere perso sia al debutto a Parigi, sia in casa contro il Benfica, passo falso di notevole gravità perché mette i bianconeri nei guai anche in ottica secondo posto. Adesso il calendario aiuta, ma naturalmente sarà necessario vincere entrambe le partite contro il Maccabi Haifa per arrivare con speranze concrete alle ultime due giornate.

Anche gli israeliani sono ancora a quota zero, ma questo è decisamente più comprensibile per il Maccabi Haifa, che realisticamente in un girone con Juventus, PSG e Benfica non poteva coltivare particolari ambizioni. Attenzione però: gli ospiti non hanno nulla da perdere e giocheranno con serenità, inseguendo magari un risultato storico e che potrebbe aiutare almeno per il terzo posto, ma che significherebbe il disastro per la Juventus. Tutto questo premesso, andiamo adesso scoprire qualificano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Maccabi Haifa.

JUVENTUS MACCABI HAIFA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Maccabi Haifa sarà disponibile sui canali di Sky Sport: gli abbonati potranno quindi utilizzare anche l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, garantita anche da Now TV e in alternativa dalla piattaforma Infinity Plus di Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MACCABI HAIFA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Maccabi Haifa, la prima osservazione è per il modulo che sarà scelto da Massimiliano Allegri per questa partita che sarà da vincere ad ogni costo. Ci attendiamo un 3-5-2 con Szczesny ormai tornato stabilmente titolare fra i pali e davanti a lui i tre difensori dovrebbero essere Bremer, Bonucci come perno centrale e Danilo.

Ecco allora che il “multiuso” Cuadrado dovrebbe essere l’esterno destro di un centrocampo che nelle sue posizioni centrali dovrebbe prevedere Locatelli, Paredes nei panni del regista e Rabiot, infine l’esterno sinistro sarà il nuovo acquisto Kostic. Infine, ecco in attacco i nomi più illustri per la coppia titolare della Juventus, con Vlahovic centravanti e Di Maria a garantire qualità, fantasia ed esperienza.

LE SCELTE DI BAKHAR

Sul fronte israeliano delle probabili formazioni di Juventus Maccabi Haifa, possiamo osservare che l’allenatore ospite Barak Bakhar dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Cohen in porta; davanti a lui in difesa il terzino destro Sundgren, i due centrali Batubinsika e Goldberg, infine Cornud come terzino sinistro.

A centrocampo i tre titolari per il Maccabi Haifa potrebbero invece essere Chery, Lavi in posizione di perno centrale e Abu Fani; infine, nel tridente d’attacco potremmo vedere in azione Atzili come esterno destro, Pierrot centravanti ed infine ecco come ala sinistra Haziza.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MACCABI HAIFA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Atzili, Pierrot, Haziza. All. Bakhar.

