Probabili formazioni Juventus Maccabi Haifa/ Quote, Paredes e Miretti titolari?

Nelle probabili formazioni di Juventus Maccabi Haifa studiamo la composizione delle due squadre che si affrontano, mercoledì 5 ottobre alle ore 21:00, per la terza giornata nel gruppo H di Champions League 2022-2023. Si tratta di un dentro o fuori per la Juventus, che ha aperto il girone perdendo due volte: la sconfitta interna contro il Benfica è sanguinosa e potrebbe già essere decisiva, adesso si tratta di ripartire dal 3-0 al Bologna in campionato, mettere quanti più gol possibile tra sé e gli israeliani nel doppio confronto e poi, soprattutto, fare risultati contro le big del raggruppamento.

Questa di stasera comunque è una partita da non sottovalutare: il Maccabi Haifa infatti ha messo paura al Psg nel match precedente, certo ha perso ma ha comunque giocato con quella personalità che invece ai bianconeri è mancata palesemente nelle prime uscite stagionali. Vedremo comunque quello che Massimiliano Allegri sceglierà di fare tra poche ore; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, prendendoci tempo per leggere le probabili formazioni di Juventus Maccabi Haifa.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Juventus Maccabi Haifa, partita valida per la 3^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,30 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 5,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 9,25 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MACCABI HAIFA

GLI 11 DI ALLEGRI

Niente da perdere per Allegri, e dunque Juventus Maccabi Haifa dovrebbe essere affrontata con il 3-5-2 che abbiamo già visto nelle ultime partite: questo significa che Vlahovic e Milik, entrambi in gol domenica sera, faranno nuovamente coppia in attacco con due laterali a centrocampo che dovrebbero essere Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, con il serbo reduce dalla prima rete in bianconero. I dubbi maggiori riguardano il centrocampo: qui infatti dovrebbe tornare titolare Leandro Paredes, dunque sarebbe l’argentino a occuparsi della cabina di regia con Miretti che potrebbe rivedersi sulla mezzala, i sacrificati rispetto alla partita contro il Bologna sarebbero McKennie e Locatelli perché arriverebbe la conferma di Rabiot. In difesa invece potrebbe essere tutto confermato: Rugani e Gatti scalpitano ma le tre maglie dovrebbero andare a Danilo, Bonucci e Bremer, in porta Szczesny vincerà ancora il ballottaggio con Perin che potrebbe invece essere chiamato a giocare la prossima di Serie A.

LE SCELTE DI BAKHAR

Barak Bakhar si affida al 4-2-1-3 per Juventus Maccabi Haifa: il tecnico della squadra israeliana dovrebbe dunque giocare con Chery schierato a supporto di un tridente offensivo nel quale Atzili e Haziza saranno i due esterni che agiranno ai fianchi della prima punta Pierrot. A centrocampo invece abbiamo una cerniera a due: Lavi, il capitano della squadra, si occuperà di cucire il gioco e provare a impostare la manovra, accanto avrà Abu Fani che chiaramente avrà compiti difensivi ma si potrà anche lanciare negli spazi eventualmente aperti. Nella difesa del Maccabi Haifa dovremmo poi vedere due centrali in Goldberg e Batubinsika; sulle corsie avremmo Sundgren sulla destra e Cornud a sinistra, salvo sorprese dunque sarà questa la squadra che scenderà in campo all’Allianz Stadium e che sarà completata dal portiere Cohen.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MACCABI HAIFA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

MACCABI HAIFA (4-2-1-3): Cohen; Sundgern, Goldberg, Batubinsika, Cornud; Lavi, Abu Fani; Chery; Atzili, Pierrot, Haziza. Allenatore: Barak Bakhar











