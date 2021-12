Probabili formazioni Juventus Malmoe/ Quote, duello tra portieri: Szczesny vs Dahlin

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MALMOE: IL DUELLO

Duello affascinante che ci accenderà in campo come nelle probabili formazioni di Juventus Malmoe è certo quello che vedrà protagonisti i due numeri 1, su cui pure saranno pensati responsabilità questa sera a Torino, nell’ultimo turno di Champions. Benchè i giochi per la qualificazione al prossimo turno siano stati fatti, pure la voglia di fare bene non manca: servirà dunque la massima attenzione da parte del bianconero Szczesny, come dal collega del club svedese Dahlin.

Probabili formazioni Atalanta Villarreal/ Quote: Duvan Zapata sarà il protagonista?

Pure va detto che il numero 1 polacco della Vecchia Signora in Champions League finora non è stato sempre impeccabile: su 5 partite disputate sono state ben sei le reti subite ma tre i clean sheet. recuperati. Sono comunque numeri peggiori per John Dahlin, dal 2017 in maglia al Malmoe: in stagione in coppa l’esterno difensore svedese non ha realizzato alcun clean sheet, ma ha subito ben 8 reti in 4 partite disputate. (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VILLARREAL/ Diretta tv: Muriel jolly dalla panchina

JUVENTUS MALMOE: GLI ASSENTI

Per le probabili formazioni di Juventus Malmoe tocca ora fare il punto anche sugli assenti a cui sia Massimiliano Allegri che Jon Dahl Tomasson dovremo fare i conti questa sera allo Stadium. Cominciando dalla squadra di casa, ecco che Allegri in questo ultimo turno dei gironi di coppa non avrà certo a disposizione gli infortunati Chiesa, Danilo e Ramsey, tutti vittima di problemi muscolari di vario grado, il cui torno pure non pare essere vicino, almeno ad ora.

In aggiunta poi il tecnico bianconero dovrebbe verificare anche le condizioni degli acciaccati McKennie e De Sciglio, che pure dovrebbero comunque rimanere in panchina quest’oggi. In casa della formazione svedese, il tecnico Tomasson invece dovrà certo rinunciare oggi a Toivonen, Knutsen e Sejdiu, tutti in infermeria per problemi al ginocchio di varia gravità: in aggiunta non sarà del match anche Beijom. Da valutare per il tecnico del Malmoe le condizioni poi di Christajnse e Lewicki, ancora in dubbio. (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MALMOE/ Diretta tv: ancora Dybala-Morata dal 1^ minuto?

JUVENTUS MALMOE: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni Juventus Malmoe andiamo a vedere chi giocherà questa sera allo Stadium in occasione dell’ultimo impegno per la fase a gironi di Champions League. I bianconeri arrivano da due successi in campionato e adesso devono dare il tutto per tutto per agguantare la vetta della classifica del gruppo H, a discapito del Chelsea. Non sarà una impresa semplice, ma la squadra di Massimiliano Allegri non ha nulla da perdere, dato che sono già qualificati al prossimo turno.

Gli svedesi, con un solo punto a bottino, sono invece sicuramente l’avversario più abbordabile sulla carta. Per loro sarà una vera e propria prova d’orgoglio. La squadra di Jon Dahl Tomasson è tra l’altro reduce da un pareggio a reti inviolate in campionato. Una battuta d’arresto che è costata il primo posto in solitaria. Adesso servirà dunque riscattarsi, anche se non sarà per nulla facile.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Il tecnico Massimiliano Allegri, date le ultime prestazioni, non dovrebbe variare di molto il 4-2-3-1 visto in campionato. Davanti a Szczesny, dunque, linea a quattro composta da Bonucci e de Ligt in mezzo con Cuadrado e Alex Sandro ai laterali. A centrocampo spazio a Bentancur e Locatelli, con Kulusevski, Dybala e Bernardeschi dietro all’unica punta. L’unico ballottaggio sembra essere proprio per questa posizione, dove a giocarsi la maglia da titolare sono Morata e Kean. Lo spagnolo pare essere al momento favorito.

LE MOSSE DI TOMASSON

Il tecnico Jon Dahl Tomasson non ha nulla da perdere, ma intende sicuramente mettere in campo i migliori uomini allo Stadium. È per questo che la formazione dovrebbe essere simile a quella vista contro lo Zenit nell’ultima gara di Champions League. Un 4-4-2. Dahlin tra i pali, con davanti il quartetto difensivo composto da Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson e Moisander. A centrocampo Pena, Nalic, Lewicki e Rieks. In avanti Birmancevic e Colak.

IL TABELLINO

Ecco le probabili formazioni Juventus Malmoe.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

MALMO (4-4-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Larsson, Brorsson, Moisander; Peña, Nalic, Lewicki, Rieks; Birmancevic, Colak. All. Tomasson. PRONOSTICO E QUOTE Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico su Juventus Malmoe in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è infatti a 1,16. Si sale già a 7,50 per il pari (segno X). Si va infine addirittura a 16 per il segno 2, ovvero per l’impresa compiuta dagli svedesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA