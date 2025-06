Probabili formazioni Juventus Manchester City: le scelte di Tudor e Guardiola verso il big match nel girone G al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MANCHESTER CITY: ECCO IL BIG MATCH!

Le probabili formazioni Juventus Manchester City ci consentono finalmente di gettare uno sguardo sul big match nel girone G, per la terza giornata, al Mondiale per Club 2025, una sfida che giovedì 26 giugno servirà per stabilire il primo posto in classifica tra due squadre che sono già qualificate agli ottavi.

Ha fatto molto bene la Juventus: chiaramente i due impegni contro Al Ain e Wydad Casablanca sono da prendere con le pinze ma intanto la squadra bianconera ha mostrato belle cose e comunque segnato nove gol, ora proprio la differenza reti le permette di pareggiare e ottenere in ogni caso il primato nel girone.

Chiamato a una vittoria il Manchester City, che ha passeggiato sull’Al Ain ma in precedenza aveva faticato di più contro i tunisini; Pep Guardiola per la stagione della sua squadra potrebbe avere nel Mondiale per Club una bella occasione di riscatto e allora questa partita diventa importante, lo è anche per la Juventus perché arrivare primi nel girone G potrebbe e dovrebbe significare evitare il Real Madrid agli ottavi.

Dunque andiamo subito a ipotizzare in che modo le due squadre potrebbero scendere in campo a Orlando, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Juventus Manchester City.

PRONOSTICO E QUOTE JUVENTUS MANCHESTER CITY

All’interno delle probabili formazioni Juventus Manchester City possiamo anche citare il fatto che gli inglesi siano ritenuti favoriti dalla Snai: abbiamo infatti il segno 2 per la loro vittoria che ha un valore equivalente a 1,75 volte la giocata contro il 4,50 che accompagna il segno 1 per il successo della squadra bianconera, infine il segno X che identifica l’opzione del pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MANCHESTER CITY

I DUBBI DI TUDOR

Finora Igor Tudor non ha mai cambiato, ma nelle probabili formazioni Juventus Manchester City deve valutare le diffide e, comunque, potrebbe sfruttare la qualificazione già ottenuta per un po’ di turnover. In porta confermato Di Gregorio, in difesa è diffidato Gatti e dunque si potrebbe comunque andare per la conferma di Kalulu, Savona e Kelly, in mezzo invece il giallo insidia McKennie, Khéphrén Thuram e Cambiaso e dunque possiamo pensare possibile che almeno il francese resti fuori con Locatelli pronto a prenderne il posto, ma occhio all’ipotesi McKennie a sinistra con Douglas Luiz al centro.

Alberto Costa va verso la conferma a destra, anche se sempre in concorrenza con Timothy Weah; poi ecco la trequarti dove Yildiz è sostanzialmente intoccabile visto il grande rendimento che sta avendo, a rimanere fuori in questo caso può essere Francisco Conceiçao con Nico Gonzalez favorito su Koopmeiners per prenderne il posto, come prima punta può esserci un’occasione per Vlahovic dando fiato a Kolo Muani, che tornerebbe titolare agli ottavi.

LA RISPOSTA DI GUARDIOLA

Solo due diffidati per Guardiola, che tra una partita e l’altra ha cambiato quasi tutto: sarà turnover anche per le probabili formazioni Juventus Manchester City, perché Ruben Dias e Akanji possono essere i centrali in difesa, davanti a Ederson che tornerebbe titolare, mentre sulle corsie laterali potremmo vedere Aké riportato a sinistra e Vitor Reis che potrebbe scalare a destra, Stones invece può tornare a operare davanti alla difesa come è stato impiegato dal manager spagnolo da un certo momento in poi. Davanti, può valere tutto: Cherki e Doku possono riprendersi ad esempio la maglia dal primo minuto.

Dovrebbe essere così visto che contro l’Al Ain hanno giocato Matheus Nunes e Echeverri, quest’ultimo anche in grado di andare in gol; Reijnders questa volta potrebbe essere provato sulla trequarti, in posizione più avanzata, e farebbe compagnia a uno tra Bernardo Silva e Gundogan senza però dimenticarsi di Foden, che fino a questo momento è sempre partito dalla panchina. Davanti, è ballottaggio tra Haaland e Marmoush: difficile capire al momento chi potrebbe partire titolare.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Douglas Luiz, Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Vitor Reis, Ruben Dias, Akanji, Aké; Stones; Cherki, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola