Probabili formazioni Juventus Milan/ Diretta tv: chi gioca con Ronaldo?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Milan ci accompagnano nella lunga attesa del posticipo di Serie A che è in programma domani sera all’Allianz Stadium per chiudere il programma della trentacinquesima giornata. Le mosse di Andrea Pirlo e Stefano Pioli (entrambi ex da calciatori) sono molto attese, perché in questa grande classica del calcio italiano bianconeri e rossoneri si giocheranno una bella fetta delle speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Nella scorsa giornata la Juventus ha vinto a Udine con una rimonta in extremis e il Milan ha avuto la meglio sul Benevento, ma queste vittorie non risolvono la questione: un successo domani sera avrebbe naturalmente un peso specifico nettamente superiore sulla volata finale. Andiamo allora senza indugio a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Milan.

JUVENTUS MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Milan sarà garantita in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite che nel turno di Serie A viene trasmessa solo sulla televisione satellitare. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite sito o app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

LE MOSSE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Juventus Milan sono caratterizzate per Andrea Pirlo dal dubbio sulla presenza di Chiesa, che sta recuperando ma non possiamo ancora dare per certo come esterno sinistro titolare, ruolo che potrebbe di conseguenza toccare anche a McKennie. Inoltre in attacco Dybala sembra essere favorito su Morata per affiancare l’intoccabile Cristiano Ronaldo. Per il resto in casa bianconera dovrebbe esserci un solo dubbio per completare la formazione titolare che vedremo allo Stadium domani sera: modulo 4-4-2, ci sarà Cuadrado come esterno destro di centrocampo, reparto che vedrà nel cuore della mediana Bentancur e Rabiot, in difesa invece sembrano certi i due terzini Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra, in porta Szczesny, l’unico dubbio ancora da sciogliere quindi è quello tra i veterani Bonucci e Chiellini per affiancare De Ligt nella coppia centrale.

LE SCELTE DI PIOLI

Anche sul fronte rossonero le probabili formazioni di Juventus Milan vedranno un ballottaggio in difesa, perché Stefano Pioli deve scegliere tra Romagnoli e Tomori per il posto da titolare al fianco di Kjaer, con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra per completare la linea a quattro davanti a Gigio Donnarumma, certo del posto nonostante le recenti polemiche sul suo futuro. In mediana naturalmente agirà la coppia formata da Kessiè e Bennacer nel cuore del 4-2-3-1 rossonero, in attacco sono intoccabili Calhanoglu come trequartista e Ibrahimovic prima punta, ma sembra sicuro del posto anche Saelemaekers come esterno offensivo di destra dal momento che il suo collega di reparto Castillejo è squalificato. Resta allora un solo dubbio per Pioli nel reparto offensivo, che coinvolge naturalmente Rebic e Rafael Leao, i quali si contendono la maglia da titolare sulla fascia sinistra.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.



