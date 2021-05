Probabili formazioni Juventus Milan/ Quote, Pioli punta tutto sull’ex Ibrahimovic

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Juventus Milan, big match della 35^ giornata della Serie A, che pure ci allieterà oggi alle ore 20.45 tra le mura dell’Allianz Stadium di Torino. Siamo dunque ben impazienti di scoprire le mosse di Pirlo come di Pioli per quello che si annuncia un incontro bollente, che metterà pure in palio tre punti decisivi per la Champions league: con tale posta, logico attenderci oggi sono i titolari più in forma per i due schieramenti.

Ricordiamo infatti che classifica alla mano Juventus e Milan sono ora appaiate a 60 punti, alla terza e quarta posizione: con così pochi turni alla conclusione del campionato, l’atmosfera è davvero rovente. I dubbi però in campo non mancano: Pirlo non è sicuro di avere a disposizione a pieno regime big come Chiesa e Morata, mentre non sono pochi i dubbi di Pioli, specie in difesa. Andiamo dunque a vedere quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Juventus Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 35^ giornata della Serie A non esitiamo a concedere ai bianconeri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.75 la vittoria della Juventus, contro il più alto 4.75 segnato per il successo del Milan, mentre il pareggio pagherà la posta a 3.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

LE MOSSE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Juventus Milan, abbiamo accennato alle condizioni non proprio ottimali di Chiesa e Morata, che pure potrebbero partire dalla panchina quest’oggi. Fissato il 4-4-2 iniziale per la Vecchia Signora ecco che potrebbe essere spazio per Dybala in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo (fresco di doppietta contro l’Udinese): al centrocampo ecco pronti Cuadrado e McKennie, con invece Rabiot e Bentancur confermati dal primo minuto al centro del reparto. Per la difesa bianconera il tecnico potrebbe puntare ancora su De Ligt e Bonucci al centro, con Alex Sandro e Danilo schierati invece sull’esterno: Chiellini invece dovrebbe accomodarsi in panchina.

LE SCELTE DI PIOLI

Dubbi in difesa per Pioli, visto che già al centro è ballottaggio aperto tra Tomori e Romagnoli per la maglia da titolare, al fianco del ritrovato Kjaer: sull’esterno del reparto dovremo poi vedere oggi dal primo minuto Calabria e Theo Hernandez, ma dalla panchina le soluzioni alternative non mancano. Irrinunciabili a centrocampo i soliti Kessie e Bennacer, con Hakan Calhanoglu, fresco di gol al Benevento, che verrà schierato sulla linea della trequarti. A Torino poi Pioli dovrebbe puntare su Zlatan Ibrahimovic come titolare in punta (vecchia conoscenza dei bianconeri), pur se l’ex del match Mandzukic è tornato a disposizione del tecnico: sull’esterno ricordiamo che mancherà lo squalificato Castillejo, ma si faranno avanti Saelemaekers e Ante Rebic per completare lo schieramento sull’esterno.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, A Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; C Ronaldo, Dybala All. Pirlo

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli



