Probabili formazioni Juventus Milan/ Quote: Pjanic verso la panchina (Coppa Italia)

E’ grande attesa per la semifinale della Coppa Italia che si giocherà questa sera alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan: è tempo dunque ora di esaminare da vicino anche le probabili formazioni che saranno oggi in campo, a giocarsi il pass per la finalissima. Dopo dunque tre mesi di stop totale al calcio dallo sport per l’esplodere della pandemia da coronavirus, ecco che i riflettori tornano ad accedersi in uno stadio vuoto (la partita verrà disputata a porte chiuse), ma su una sfida quanto mai bollente, a cui entrambi i tecnici si sono preparati con grande attenzione per stilarne le probabili formazioni. E non poteva essere altrimenti: oltre alla grande ansia di tornare in campo, non scordiamo che in palio vi un pass per la finale di Coppa Italia e che al momento la Vecchia Signora appare abbastanza favorita, anche grazie al pareggio per 1-1 segnato nel match di andata, occorso a febbraio. Ovviamente per il Milan ancora non tutto è perduto, anche se certo alcune assenze potrebbero mettere in difficoltà lo stesso Pioli. Staremo a vedere e nel frattempo andiamo a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus-Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia di un match così importante e con alle spalle un lungo stop per l’emergenza sanitaria, definire un pronostico netto per la sfida tra Juventus e Milan non è cosa facile. Pure però per il portale di scommesse snai, è la Vecchia Signora la vera favorita oggi: nell’1×2 la vittoria bianconera è stata data 1.55, contro il più elevato 5.75 fissato per il successo del Diavolo, mentre il pareggio vale 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS MILAN

LE MOSSE DI SARRI

Nonostante qualche dubbio dell’ultimo minuto, per le probabili formazioni di Juventus e Milan, semifinale della Coppa Italia, il tecnico della Vecchia Signora non dovrebbe discostarsi dal classico 4-3-3 cui lo abbiamo visto giocare anche negli ultimi appuntamenti prima della sosta. Ecco che allora in attacco, certificata l’assenza di Higuain, dovremmo vedere dal primo minuto Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, in compagnia di Douglas Costa che dovrebbe dunque vincere il duello con Cuadrado (il colombiano sarà dunque titolare in difesa). Pronta poi una mediana a tre con Pjanic sempre in ballottaggio per un posto in cabina di regia: confermati dal primo minuto Bentancur e Khedira, con Matuidi che eventualmente dovrà lasciare la sua maglia da titolare al centrale bosniaco. Mosse ormai definite anche per la difesa bianconera, con Chiellini non ancora al top della condizione in panchina: pronto De Ligt per far compagnia a Bonucci, mentre Alex Sandro e Cuadrado saranno ai lati.

LE SCELTE DI PIOLI

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento questa sera per Stefano Pioli, con il tecnico che riprenderà gli esperimenti con tale schieramento, interrotti solo ai primi giorni di marzo, con lo stop per coronavirus. Come già immaginato alla vigilia, ecco che questa sera in difesa tra i pali non mancherà Donnarumma, mentre nel reparto toccherà a Romagnoli e Kjaer occupare la parte centrale: le corsie saranno invece nelle mani di Calabria e Conti, ricordato che Theo Hernandez sarà squalificato. Pochi dubbi poi nel consegnare le maglie da titolari nella mediana rossonera: qui troveranno spazio Bennacer e Kessie, mentre toccherà a Paquetà agire alle spalle della prima punta, Ante Rebic. In avanti, oltre al croato che farà le veci dell’assente Ibrahimovic, Pioli collocherà Calhanoglu e Bonaventura come esterni.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 77 Buffon; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 19 Bonucci: 12 A Sandro; 14 Matuidi, 30 Bentancur, 6 Khedira; 11 D Costa, 7 C Ronaldo, 10 Dybala All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): 99 Donnarumma; 12 Conti, 13 Romagnoli, 4 Kjaer, 2 Calabria: 79 Kessie, 4 Bennacer; 10 Calhanoglu, 39 Paquetà, 5 Bonaventura; 18 Rebic All. Pioli



