Probabili formazioni Juventus Milan/ Quote, Rebic o Giroud per Stefano Pioli?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Juventus e Milan, big match della 4^ giornata del campionato della Serie A, che pure si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura dell’Allianz Stadium di Torino. Siamo allora davvero curiosi di scoprire le mosse di Allegri e di Pioli per questo incontro, a cui pure entrambe le squadre approdano dopo le fatiche di coppa dello scorso mercoledì. La Vecchia Signora, dopo un avvio di stagione sotto le attese, ha ritrovato fiducia imponendo un secco 3-0 contro il Malmoe, ma ora ha da affrontare una squadra tenace come quella rossonera: Allegri se non altro ha ritrovato nel frattempo una pedina importante come è Chiesa.

E davvero è rivale ostico il Milan, che se in Champions è stato sconfitto dal Liverpool (sia pur onorevolmente), in Serie A ha fin qui fatto sempre bottino pieno ed è certo intenzionato a proseguire su questa strada. Pure il Diavolo oggi dovrà rinunciare a un gioiello come Ibrahimovic: Pioli non è però senza idee. Vediamo allora come si orienteranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Juventus Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie A facciamo fatica a fissare un pronostico netto per l’incontro della 4^ giornata: pure il portale di scommesse Eurobet non ha dubbi nell’assegnare ai bianconeri il favore al trionfo. Nell’1×2 della partita vediamo che la vittoria della Juventus è stata data a 2.15, mentre il successo del Milan paga a 3.30: il pareggio ha ottenuto la quota di 3.55.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

LE MOSSE DI ALLEGRI

Come abbiamo accennato, per le probabili formazioni di Juventus e Milan Mister Allegri ritrova un tassello importante come è Federico Chiesa: l’ex viola sarà dunque oggi titolare come esterno di centrocampo, in coppia con Cuadrado, mentre saranno Locatelli e Bentancur a completare lo schieramento. Per la difesa della Vecchia Signora sono poi pochi dubbi, con Danilo e Alex Sandro schierati dal primo minuto sui corridori esterni: al centro Bonucci è sicuro della titolarità ma non De Ligt (in duello con Chiellini). In attacco poi si va verso la riproposizione della coppia Morata-Dybala: pronto in caso di necessità Kean in panchina.

LE SCELTE DI PIOLI

Classico 4-2-3-1 per Mister Pioli, che pure per le probabili formazioni di Juventus e Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic, precauzionalmente tenuto ancora a riposo. Senza lo svedese sarà uno tra Ante Rebic e Giroud a fare da prima punta questa sera, con il primo appena favorito nel ballottaggio, per forma e condizione: in ogni caso saranno Leao e Saelemeakers gli esterni titolari in attacco, mentre Brahim Diaz si accomoderà sulla linea della trequarti. Maglie consegnate poi a centrocampo, con Tonali pronto a fare coppia ancora con Kessie: pure in difesa non vi saranno grandi novità. Tolto il ballottaggio tra Tomori e Romagnoli, ecco che nel reparto arretrato avremo oggi in campo ancora Kjaer al centro e il duo Calabria-Theo Hernandez in corsia: scalpita però Florenzi.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, F. Chiesa; Dybala, Morata. All.: Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, R Leao; A Rebic. All.: Pioli



