PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN, SERIE A/ Diretta tv, Miretti in mediana (27 maggio 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: IL CENTROCAMPO

Nella nostra panoramica sulle probabili formazioni di Juventus Milan, adesso parliamo più ampiamente dei due reparti di centrocampo. Ormai da qualche mese è molto folta la mediana per Massimiliano Allegri, che infatti per la sua Juventus è passato al centrocampo a cinque. Una buona notizia è il rientro dopo il turno di squalifica di Cuadrado, che sarà l’esterno destro titolare, assenza che ad Empoli si è notata davvero tanto. Il reparto di centrocampo dovrebbe poi vedere in campo dal primo minuto anche Miretti, l’ex di turno Locatelli in cabina di regia, Rabiot e sulla sinistra Kostic.

Il serbo è uno degli intoccabili della Juventus edizione 2022-2023. Ci siamo un po’ dilungati a parlare del centrocampo della Vecchia Signora perché invece non dovrebbero esserci dubbi di alcun genere per Stefano Pioli a centrocampo, grazie alla coppia formata da Tonali e Krunic nel cuore della mediana del Milan, che come è noto deve invece rinunciare all’infortunato Bennacer, il quale comunque avrebbe potuto giocare anche sulla trequarti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Juventus Milan entriamo in clima partita verso la super sfida della trentasettesima giornata di Serie A di domani sera all’Allianz Stadium. La Juventus di Massimiliano Allegri rischia di finire malissimo una stagione complicata sotto ogni punto di vista: la Champions League era ancora a portata di mano nonostante il -10 di penalizzazione, ma la batosta di Empoli ha reso molto più difficile la situazione della Juventus, che però potrebbe ancora coltivare speranze se riuscisse a vincere la classicissima sfida contro la storica rivale Milan.

Dall’altra parte i rossoneri di Stefano Pioli hanno l’occasione di eliminare definitivamente i rivali e magari anche di blindare il quarto posto in caso di vittoria. Per il Milan sarebbe una soddisfazione di fondamentale significato al termine di una stagione piuttosto complicata anche per il Diavolo, che in campionato ha quasi sempre sofferto ma potrebbe raggiungere il traguardo fondamentale, anche dal punto di vista economico. Tutto questo premesso, siamo davvero curiosi di scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Milan.

DIRETTA JUVENTUS MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Milan sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

LE SCELTE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Milan vedranno il grande ex Massimiliano Allegri intenzionato a schierare un 3-5-2, che ormai è il modulo di riferimento per i bianconeri. Per quanto riguarda invece i nomi degli undici titolari, ecco in porta Szczesny; in difesa Gatti potrebbe essere favorito su Alex Sandro per affiancare Bremer e Danilo, che rientra dalla squalifica come Cuadrado, che sarà l’esterno destro titolare. Il reparto di centrocampo dovrebbe poi vedere in campo dal primo minuto anche Miretti, Locatelli, Rabiot e sulla sinistra Kostic; i dilemmi di mister Allegri si concentrano però soprattutto in attacco, dove Di Maria e Vlahovic potrebbero essere i favoriti per le due maglie a disposizione, ma sono insidiati rispettivamente da Chiesa e Milik, dunque sono due ballottaggi eccellenti ancora da sciogliere.

LE MOSSE DI PIOLI

Per quanto riguarda invece Stefano Pioli, ecco che le probabili formazioni di Juventus Milan dovrebbero proporre per gli ospiti rossoneri il tradizionale modulo 4-2-3-1, con Maignan naturalmente titolare in porta; davanti a lui, la difesa a quattro vedrà Calabria terzino destro, Kjaer e Thiaw in ballottaggio per affiancare Tomori nella coppia centrale, infine Theo Hernandez a sinistra; nessun dubbio a centrocampo grazie alla coppia formata da Tonali e Krunic nel cuore della mediana; l’altro grande dubbio nell’undici titolare del Milan è per Pioli quello tra Saelemaekers e Messias come ala destra, mentre il trequartista centrale sarà Brahim Diaz e naturalmente a sinistra ci sarà Rafael Leao, a supporto del centravanti rossonero che sarà senza dubbio il veterano Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











