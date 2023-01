Probabili formazioni Juventus Monza/ Quote: Chiesa sarà titolare a destra (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Monza ci portano a parlare della partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 29 gennaio, valida per la 20^ giornata in Serie A 2022-2023: una sfida che pochi giorni fa ha avuto il suo secondo incrocio stagionale in Coppa Italia, e stavolta la Juventus ha vendicato il clamoroso ko in campionato – prima storica vittoria dei brianzoli in Serie A – qualificandosi ai quarti. Juventus che però deve gestire una situazione pessima, con 15 punti di penalizzazione che l’hanno portata lontanissima dalla qualificazione in Champions League, e dunque questa è una partita assolutamente da vincere.

Probabili formazioni Juventus Monza/ Diretta tv: Di Maria e Milik in coppia?

Il Monza sta bene: sabato scorso ha pareggiato contro il Sassuolo e ha portato a 10 i suoi punti di vantaggio sulla zona retrocessione, il girone di andata è dunque stato chiuso in maniera positiva e adesso i brianzoli dovranno essere bravi a gestire questo margine di tutto rispetto, con il sogno ovviamente di prendersi almeno un punto all’Allianz Stadium riguardo oggi. Scopriremo presto quello che succederà in campo, e a tale proposito possiamo anche fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori opereranno per gli undici di partenza, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Monza.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Karsdorp rimane complicato, Ferrarini piace in Umbria

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico circa le probabili formazioni di Juventus Monza, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 20^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 6,25 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Torna di moda Karsdorp, piace Rosier del Besiktas

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA

I DUBBI DI ALLEGRI

Sarà come sempre il 3-5-2 il modulo di Massimiliano Allegri per Juventus Monza: buone notizie da Pogba e Vlahovic che hanno ripreso ad allenarsi con la squadra, ma nella formazione titolare entrambi non trovano spazio. Le scelte di Allegri dovrebbero essere fissate: in porta avremo Szczesny, davanti a lui la conferma della difesa tutta brasiliana con Bremer centrale, Alex Sandro ormai stabilmente impiegato come centrale e Danilo che ovviamente sarà dall’altra parte, e in questo momento è anche il capitano della Juventus vista l’assenza di Bonucci. A centrocampo poi avremo Federico Chiesa che dovrebbe prendersi la maglia a destra; sull’altro versante confermatissimo Kostic che è l’unica soluzione, ma va ricordato che è tornato Cuadrado e dunque con il colombiano titolare avremmo Chiesa che si potrebbe spostare a sinistra. In mezzo Fagioli e Miretti si giocano il posto: favorito il primo, l’altra mezzala sarà Rabiot e in cabina di regia agirà Locatelli. Poi, l’attacco con la coppia formata da Di Maria e Milik mentre Kean resta ovviamente a disposizione come prima alternativa.

LE SCELTE DI PALLADINO

Raffaele Palladino adotta un modulo speculare per Juventus Monza, o quasi: qui infatti è prevista la presenza di un trequartista che dovrebbe essere Ciurria, jolly che sarà impiegato oggi alle spalle di due attaccanti. I favoriti qui sono Caprari e Petagna, da non sottovalutare però Gytkjaer che all’andata aveva segnato un gol storico. Di Gregorio sarà come sempre il portiere; davanti a lui Marlon e Izzo accompagneranno Pablo Marì che dovrebbe guidare il reparto difensivo. A centrocampo vanno certamente segnalati Sensi e Valoti (quest’ultimo in gol in Coppa Italia) ma le scelte di Palladino dovrebbero premiare Pessina e Rovella che, ricordiamo, è di proprietà della Juventus. A destra agirà Samuele Birindelli, a sinistra invece spazio all’intoccabile Carlos Augusto. Da capire se a gara in corso possa esserci spazio per l’ex Dany Mota e soprattutto per Franco Carboni, che nelle ultime ore è arrivato in prestito dall’Inter e potrebbe avere qualche minuto per iniziare a saggiare la sua nuova squadra.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; F. Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; S. Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria; Petagna, Caprari. Allenatore: Raffaele Palladino











© RIPRODUZIONE RISERVATA