Probabili formazioni Juventus Monza/ Quote: quota azzurra per Allegri? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Monza ci introducono alla partita valida per gli ottavi di Coppa Italia 2022-2023, che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 19 gennaio. All’Allianz Stadium la Juventus va a caccia di una doppia rivincita: quella nei confronti dei brianzoli che l’avevano incredibilmente battuta in campionato – prima vittoria di sempre per il Monza in Serie A – e quella per quanto accaduto venerdì, l’umiliante 1-5 di Napoli che ha portato i bianconeri a -10 dalla vetta e soprattutto in 90 minuti ha riaperto vecchie ferite, dubbi e punti di domanda sul progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Probabili formazioni Juventus Monza/ Diretta tv: riposo per Di Maria, torna Kean

In questo contesto cercherà di inserirsi il Monza, che arriva a Torino senza troppo da perdere e per di più galvanizzato dalla preziosa vittoria di Cremona: il 3-2 a favore dei brianzoli ha allontanato ancor più la squadra dalla zona retrocessione, il momento dunque è buono e Raffaele Palladino può ragionevolmente sognare di fare il colpo grosso volando ai quarti di Coppa Italia. Aspettiamo adesso che la partita dell’Allianz Stadium prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte degli allenatori e approfondire le probabili formazioni di Juventus Monza.

Filippo Ranocchia/ "Aspetto la Juve, ma penso al Monza: domani sarà speciale"

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico all’interno delle probabili formazioni di Juventus Monza, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,48 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 6,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Concorrenza dello Sporting per Lirola, Cagliari su Paletta

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA

I DUBBI DI ALLEGRI

Stabilire a priori come Allegri possa affrontare Juventus Monza è complicato: sicuramente ci sarà turnover e anche ampio, ma è chiaro che il tecnico livornese non possa permettersi un’eliminazione dopo quanto accaduto al Maradona. In porta comunque ci sarà Perin; davanti a lui ci aspettiamo che giochino sia Gatti che Rugani, a completare la linea arretrata allora sarà uno tra Danilo e Bremer con il primo che dà nuovamente la sensazione di essere favorito. A centrocampo, la corsia destra potrebbe essere occupata da Federico Chiesa che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe visto che era fermo da un anno per un brutto infortunio. A sinistra è pronto Matias Soulé, del resto già impiegato titolare in Serie A, ma tutto sommato questa potrebbe essere la partita giusta anche per Iling Junior; sarà eventualmente ballottaggio e staffetta tra i due, in mezzo Fagioli e Miretti viaggiano per un posto da titolari dopo essere stati esclusi a Napoli, con loro potremmo vedere Locatelli in regia. Davanti avremo Moise Kean, verosimilmente con Milik facendo riposare Di Maria (almeno inizialmente).

GLI 11 DI PALLADINO

Palladino deve stabilire appunto quanto tenga alla Coppa Italia: per Juventus Monza anche lui può fare ampio turnover, a cominciare dalla porta che dovrebbe essere occupata da Cragno. In difesa si candidano Marlon e Andrea Carboni, che potrebbero giocare con il confermato Caldirola; a centrocampo c’è davvero l’imbarazzo della scelta, intanto a destra avremo Ciurria (Birindelli è squalificato) con una zona mediana nella quale Barberis potrebbe fare il regista basso con la collaborazione delle mezzali Sensi e Filippo Ranocchia, che giocherà una partita speciale visto che il cartellino è di proprietà della Juventus. Poi, spazio al ballottaggio tra Carlos Augusto e D’Alessandro per la fascia sinistra; la sensazione è che possa giocare il secondo perché il brasiliano è un insostituibile in campionato. Davanti, Caprari e Petagna possono riposare entrambi: in questo caso il tandem offensivo del Monza potrebbe essere composto da Samuele Vignato e Gytkjaer, ma appunto i brianzoli potrebbero anche presentarsi con tutt’altro assetto sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Gatti, Rugani; F. Chiesa, Fagioli, Locatelli, Miretti, Iling Jr; Milik, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; S. Vignato, Gytkjaer. Allenatore: Raffaele Palladino











© RIPRODUZIONE RISERVATA