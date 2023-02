Probabili formazioni Juventus Nantes/ Diretta tv: ancora tridente? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NANTES: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Nantes ci parlano della partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 16 febbraio: siamo ovviamente all’Allianz Stadium, per l’andata del playoff di Europa League 2022-2023. Per la prima volta in nove stagioni, i bianconeri hanno mancato la qualificazione agli ottavi di Champions League: pessimo il girone disputato, chiuso con 3 punti e il terzo posto solo in virtù della migliore differenza reti nei confronti del Maccabi Haifa, preludio di una stagione che si è dannatamente complicata per i 15 punti di penalizzazione che mettono i bianconeri a caccia di una semplice qualificazione alla Conference League.

Il Nantes in Ligue 1 sta faticando, anche se arriva da una bella vittoria contro il Lorient; in Europa League è arrivato secondo nel suo girone, staccato dal dominante Friburgo, e dunque è costretto a questo turno intermedio nel quale chiaramente si trova di fronte una delle peggiori avversarie possibili, pur se Massimiliano Allegri potrebbe essere meno interessato a questo trofeo. Vedremo cosa succederà in campo, nel frattempo possiamo fare le nostre analisi circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare per la partita, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni di Juventus Nantes.

DIRETTA JUVENTUS NANTES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Nantes sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento per tutti sarà su Tv8, emittente che vi permetterà di seguire il match anche in diretta streaming video tramite il sito www.tv8.it. Possiamo poi ricordare che la partita di Europa League viene fornita anche dalla televisione satellitare, in questo caso riservata agli abbonati su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder); il servizio di diretta streaming video non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attraverso l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NANTES

I DUBBI DI ALLEGRI

Ci sono dubbi per Massimiliano Allegri in Juventus Nantes: verosimilmente ci sarà un po’ di turnover per l’allenatore bianconero, che in porta potrebbe anche puntare su Perin e proteggerlo con una linea difensiva nella quale Gatti prenderebbe il posto di uno tra Danilo e Alex Sandro, mentre sarebbe confermato Bremer sempre aspettando di capire quali siano le reali condizioni di Bonucci. Il vero punto di domanda riguarda il modulo: domenica contro la Fiorentina Allegri ha aperto al 3-4-3, per l’esordio in Europa League il tridente offensivo potrebbe venire riconfermato ma forse questa volta la Juventus può giocare con Kean da prima punta, Federico Chiesa spostato a destra e Kostic che aggredirebbe invece la corsia mancina. A quel punto però chi opererebbe sulla fascia in mediana? Magari un giovane, che potrebbe essere Iling Junior; in mezzo invece ci aspettiamo il ritorno di Fagioli che può fare reparto con Locatelli, a destra De Sciglio potrebbe scalare in panchina permettendo a Cuadrado, che ha giocato poco in questa stagione, di tornare titolare.

LE SCELTE DI KOMBOUARÉ

Antoine Kombouaré dovrebbe affrontare Juventus Nantes con il 4-2-3-1: rispetto al successo di domenica non dovrebbe cambiare troppo, e dunque ecco l’ex Fiorentina Lafont a occupare la porta con Girotto e Castelletto difensori centrali in un reparto che verrebbe completato dai terzini Centonze e Hadjam. A centrocampo la cerniera che si piazza davanti alla difesa sarebbe formata da Moutoussamy e Chirivella; la prima alternativa in questa zona del campo sarebbe Moussa Sissoko. Sulla trequarti, Mollet agirebbe in posizione centrale; attenzione ai due esterni del Nantes che sono Blas a destra e Ganago a sinistra, entrambi in grado di sfornare assist per i gol della prima punta. Qui, è un testa a testa tra tre giocatori: Delort parte favorito ma sia Guessand che Mostafa Mohamed hanno ottimi argomenti da schierare perché il loro allenatore li scelga dal primo minuto per l’andata del playoff di Europa League, dunque staremo a vedere cosa deciderà in merito Kombouaré.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NANTES: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Iling Jr; F. Chiesa, Kean, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Girotto, Castelletto, Hadjam; Moutoussamy, Chirivella; Blas, Mollet, Ganago; Delort. Allenatore: Antoine Kombouaré











