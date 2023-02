Probabili formazioni Juventus Nantes/ Quote, Allegri lancia Kean? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NANTES: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Nantes ci avvicinano in maniera sensibile alla partita che va in scena alle ore 21:00 di giovedì 16 febbraio: all’Allianz Stadium siamo all’andata degli ottavi di Europa League 2022-2023, una competizione nella quale la Juventus non avrebbe voluto giocare ma che ora potrebbe anche vincere, tentando di raddrizzare una stagione partita male, poi rimessa in piedi con una bella serie di vittorie ma intanto affondata miseramente in Champions League, e poi compromessa dai 15 punti di penalizzazione che potrebbero non essere l’ultima parola sul caos plusvalenze.

Dall’altra parte c’è un Nantes che ritrova le sue ambizioni europee (nel 1996 questo match era una semifinale di Champions League) ma che intanto deve guardare a un campionato nel quale le cose non stanno andando benissimo; nel girone di Europa League i francesi hanno ottenuto 9 punti, sufficienti per arrivare secondi alle spalle del Friburgo. Aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori per l’andata dei playoff di Europa League, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Nantes.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Juventus Nantes, partita valida per l’andata dei playoff di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,37 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi il segno X per il pareggio, che porta in dote una vincita equivalente a 4,75 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 – sul quale puntare per il successo degli ospiti – andreste a intascare un valore che ammonta a 8,25 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NANTES

LE SCELTE DI ALLEGRI

Come già dicevamo ieri, il grande dubbio di Massimiliano Allegri in vista di Juventus Nantes riguarda il modulo: ci sarà la conferma del tridente oppure il ritorno al 3-5-2? Vogliamo propendere per la prima ipotesi, ma con interpreti diversi rispetto alla vittoria contro la Fiorentina: dunque in porta potremmo vedere Perin che farebbe rifiatare Szczesny, davanti all’ex Genoa Gatti prenota una maglia che potrebbe sfilare ad Alex Sandro affiancando così gli altri due brasiliani – sempre Danilo e Bremer – con un centrocampo nel quale a destra si giocherebbero il posto Cuadrado (favorito) e De Sciglio che ha giocato con regolarità gli ultimi impegni di campionato, mentre a sinistra potremmo vedere una sorpresa come Iling Junior. In mezzo, possibile riposo per Rabiot e dunque spazio alla coppia formata da Fagioli e Locatelli; per quanto riguarda il tridente, Allegri potrebbe stavolta puntare su Kean come centravanti con Vlahovic inizialmente in panchina, poi conferma per Kostic (che però avanzerebbe di qualche metro) e Federico Chiesa che opererebbe a destra.

GLI 11 DI KOMBOUARÉ

Sarà un 4-2-3-1 quello di Antoine Kombouaré per Juventus Nantes: una vecchia conoscenza in porta, si tratta di Lafont che non aveva fatto male con la Fiorentina ma è rimasto nella nostra Serie A per una sola stagione. davanti a lui la coppia centrale sarà composta da Girotto e Castelletto, quest’ultimo visto ai Mondiali con il Camerun (con tanto di gol), mentre sugli esterni le scelte dell’allenatore del Nantes potrebbero vertere su Centonze a destra e Hadjam a sinistra. Andiamo poi alla cerniera di centrocampo, nella quale Moutoussamy e Chirivella si potrebbero disporre come schermo davanti al reparto arretrato, innanzitutto interessati a fare filtro e recuperare palloni; davanti a loro Mollet potrebbe essere il trequartista schierato in posizione centrale con Blas e Ganago a fargli compagnia partendo dalle fasce laterali, nelle vesti di prima punta invece il favorito rimane Delort.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NANTES: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Iling Jr; F. Chiesa, Kean, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Girotto, Castelletto, Hadjam; Moutoussamy, Chirivella; Blas, Mollet, Ganago; Delort. Allenatore: Antoine Kombouaré











