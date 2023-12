Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: dubbi Vlahovic-Natan (Serie A, oggi 7 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Napoli ci avvicinano al grande spettacolo di venerdì 8 dicembre: la quindicesima giornata di Serie A 2023-2024 si apre con il big match, una partita che tra l’altro ha sempre grandi motivi di interesse per la rivalità tra le due squadre ma che domani sera potrebbe lanciare nuovamente la Juventus in testa alla classifica, dopo la vittoria in extremis a Monza che è stata importantissima per tenersi a buona distanza dall’Inter (due punti) e confermare o aumentare il vantaggio sulle altre rivali in ottica scudetto.

Una di queste avversarie è il Napoli, caduto nettamente in casa contro l’Inter: i partenopei hanno così perso la seconda partita dell’era Walter Mazzarri, sono scivolati a 11 punti dal primo posto e adesso devono cominciare a pensare di mantenere la loro posizione tra le prime quattro della classifica, anche se chiaramente il tricolore resta un obiettivo. Vedremo cosa succederà venerdì sera all’Allianz Stadium, nella lunga attesa che precede questa grande partita possiamo fare le nostre considerazioni sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Napoli.

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Napoli non sarà fornita dalla nostra televisione, perché questa partita non fa parte del pacchetto trasmesso sul satellite per la quindicesima giornata di Serie A. Bisogna però ricordare che l’intera programmazione del campionato di calcio è garantita dalla piattaforma DAZN: dunque, l’appuntamento sarà in diretta streaming video e riservato agli abbonati che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: l’alternativa è il servizio offerto da Now Tv, sempre in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sbirciando nelle probabili formazioni di Juventus Napoli possiamo dire che siano due i punti di domanda aperti per Massimiliano Allegri: il primo a centrocampo, dove nelle ultime due partite il sacrificato è stato Locatelli per lanciare titolare Nicolussi Caviglia, che ha risposto presente in cabina di regia e dunque potrebbe anche essere confermato. Il secondo è davanti: Federico Chiesa dovrebbe giocare, non è così sicuro di farlo Vlahovic che, al netto del rigore sbagliato a Monza, non è comunque un titolare inamovibile e dunque potrebbe essere scalzato da Kean, in vantaggio su Milik. Per il resto, Szczesny andrà in porta con Gatti, Bremer e Danilo che formeranno il pacchetto difensivo davanti a lui, sulle corsie laterali giocheranno ancora una volta Cambiaso a destra e Kostic a sinistra anche perché Timothy Weag resta indisponibile, a completare la mediana saranno le due mezzali McKennie e Rabiot, ricordando però che in fase di possesso è lo statunitense che tende maggiormente ad allargarsi con Cambiaso che fa movimenti per entrare dentro il campo.

LE MOSSE DI MAZZARRI

Le probabili formazioni di Juventus Napoli ci dicono che Mazzarri è ancora in emergenza a sinistra: sono indisponibili sia Mathias Olivera che Mario Rui, domenica sera contro l’Inter il terzino lo ha fatto Natan e questa scelta potrebbe essere confermata, anche se Juan Jesus ha già giocato in quella posizione in carriera e rappresenta pertanto una valida alternativa. In porta all’Allianz Stadium andrà Meret, con Ostigard nuovamente chiamato ad affiancare Rrahmani al centro della difesa; a destra scontata la presenza di capitan Di Lorenzo, a centrocampo la buona notizia è certamente il rientro di Zielinski che dunque va a ricomporre il solito terzetto con Lobotka, che sarà il playmaker basso, e Zambo Anguissa che si posiziona sul centrodestra. Poche novità anche nel tridente offensivo: Osimhen è già stato titolare contro l’Inter e va alla ricerca della migliore condizione possibile essendo fondamentale per questo Napoli, alla sua destra giocherà ancora una volta Politano mentre sull’altro versante nessun dubbio circa la maglia che sarà data a Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Natan; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri











