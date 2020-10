Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: Insigne assente (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Juventus Napoli si gioca alle ore 20.45, perché le due formazioni daranno vita all’Allianz Stadium al grande posticipo che è uno dei due big-match della terza giornata di Serie A. C’è naturalmente molta curiosità attorno alle probabili formazioni di Juventus Napoli, che vede gli uomini di Gennaro Gattuso arrivare alla sfida meglio di quelli di Andrea Pirlo. Il Napoli infatti è a punteggio pieno in classifica, con zero gol subiti e reduce dalla goleada contro il Genoa, mentre la Juventus ha faticato tantissimo per strappare un pareggio sofferto domenica scorsa contro la Roma. Queste indicazioni verranno confermate? Per iniziare a capire qualcosa sulla partita, andiamo adesso a scoprire tutte le notizie alla vigilia relative alle probabili formazioni di Juventus Napoli.

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Napoli sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il grande posticipo anche in diretta streaming video tramite il servizio fornito come sempre da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE MOSSE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Juventus Napoli vedono un Andrea Pirlo che sembra intenzionato a schierare un 3-5-2 però molto offensivo, dal momento che i due esterni sarebbero Kulusevski e Cuadrado, a meno che venga inserito il Giovane Frabotta con l’avanzamento dello svedese ex Parma al fianco di Cristiano Ronaldo. Questa decisione risolverebbe anche quello che sarebbe il principale dubbio dell’allenatore: chi tra Morata e Dybala di fianco a Cristiano Ronaldo? Certo, sarebbe una soluzione che li manderebbe entrambi in panchina e non li farebbe felici. Tutto chiaro in difesa, dove ci saranno Danilo, Bonucci e Chiellini nella retroguardia a tre davanti a Szczesny, l’altro vero dubbio di Pirlo riguarda invece la cabina di regia a centrocampo (reparto privo dello squalificato Rabiot), perché McKennie insidia la maglia da titolare di Bentancur.

LE SCELTE DI GATTUSO

Per quanto riguarda invece Gennaro Gattuso, ecco che le probabili formazioni di Juventus Napoli vedono diversi ballottaggi ancora aperti in ogni settore del campo. Ad esempio in difesa Manolas e Maksimovic si contendono un posto al fianco di Koulibaly davanti ad Ospina, mentre a sinistra è il dubbio tra Hysaj e Mario Rui come dirimpettai di Di Lorenzo, che sarà invece il terzino destro partenopeo. A centrocampo è possibile addirittura un ballottaggio fra Demme ed Elmas con una sola maglia a disposizione per completare la mediana al fianco di Fabian Ruiz e Lobotka. Infine in attacco pesa naturalmente l’assenza di Insigne, ma il Napoli potrà varare comunque un eccellente tridente con Osimhen, Mertens e probabilmente Lozano, che infatti è favorito nei confronti di Politano nell’ultimo dubbio di mister Gattuso.

TABELLINO JUVENTUS NAPOLI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Ramsey, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Demme, Lobotka; Lozano, Osimhen, Mertens. All. Gattuso.



