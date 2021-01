Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: Mertens sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Napoli ci avvicinano alla Supercoppa Italiana in programma alle ore 21.00 di domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le due squadre si ritrovano a tre mesi dalla sfida mancata di campionato, per la quale è ancora ignota la data del recupero, per un nuovo capitolo della sfida che era andata in scena anche in finale di Coppa Italia, con la vittoria del Napoli ai rigori. I partenopei sperano di fare festa ancora una volta, rinfrancati anche dalla larga vittoria di domenica in campionato contro la Fiorentina, mentre la Juventus di Andrea Pirlo – che bella sfida con l’ex compagno di tante battaglie Gennaro Gattuso – deve rialzarsi immediatamente dopo la pesante sconfitta contro l’Inter, nella quale i bianconeri hanno rischiato di incassare anche un passivo addirittura peggiore rispetto al 2-0 finale. Adesso però c’è un trofeo da conquistare, dunque andiamo a scoprire come si stanno preparando le due squadre alla vigilia della partita, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Napoli.

JUVENTUS NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA ITALIANA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Rai Uno, dunque in chiaro per tutti naturalmente al tasto numero 1 del telecomando, con la possibilità per tifosi e appassionati di seguire la Supercoppa Italiana anche in diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE MOSSE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Juventus Napoli vedono Andrea Pirlo alle prese con l’assenza anche del giovane Frabotta: la difesa è decimata e la possibile soluzione è un ritorno al 3-4-1-2, con un reparto arretrato che davanti a Szczesny dovrebbe vedere titolari Danilo, Bonucci e Demiral. A centrocampo ci sono altri dubbi: McKennie dovrebbe riprendersi la maglia a destra dopo il buon ingresso a San Siro, sull’altro versante sarà confermato Chiesa mentre Kulusevski dovrebbe essere ancora una volta il jolly a partita in corso per aumentare il livello offensivo del centrocampo della Juventus e in mezzo ci aspettiamo la coppia formata da Arthur e Bentancur. In panchina Rabiot, Ramsey invece dovrebbe essere il trequartista titolare anche se pure in questa posizione potrebbe avere speranze Kulusevski. Davanti infine la coppia offensiva titolare è certa, causa assenza di Dybala: saranno Morata e Cristiano Ronaldo a fronteggiare la difesa del Napoli.

LE SCELTE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Juventus Napoli vedono Petagna in forte dubbio, ma in attacco si è rivisto Mertens e quindi potrebbe essere titolare il belga come terminale del 4-2-3-1 partenopeo, sempre che Gennaro Gattuso lo ritenga pronto per giocare dal primo minuto. Altrimenti il Napoli passerebbe a Lozano come finto centravanti con Politano ad occupare il posto del messicano sulla fascia destra. Intoccabili invece gli altri due componenti della trequarti partenopea, cioè Zielinski e capitan Insigne. Ci attendiamo poi la conferma della coppia mediana che tanto bene ha fatto contro la Fiorentina, dunque Demme e Bakayoko sono i favoriti nel cuore del centrocampo del Napoli. In difesa c’è la bella notizia del recupero di Manolas in tempo record: il greco, già titolare in campionato, sarà al fianco di Koulibaly tra Di Lorenzo a destra dopo la squalificato in Serie A e Mario Rui a sinistra. Infine, il tradizionale ballottaggio fra i pali potrebbe vedere favorito Meret.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA