Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: Milik verso la panchina (Serie A)

Si accenderà solo domani sera alle ore 20,45 a Torino il big match della seconda giornata della Serie A tra Juventus e Napoli, di cui ora andremo subito ad esaminare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. E’ infatti già scontro scudetto benché siamo solo al secondo turno del primo campionato italiano: in ogni caso il prestigio del confronto è tale che sia Sarri che Ancelotti preparando con cura estrema le loro scelte per le probabili formazioni di Juventus e Napoli. Se però in casa campana la situazione ci appare ben chiara, maggiori dubbi si affollano sullo spogliatoio di Maurizio Sarri, complice una panchina ben ampia e ricca di nomi di talenti. Il tecnico infatti dovrà decidere se dare finalmente spazio ai volti nuovo del mercato o se confermare i big che hanno ben figurato nel match di esordio contro il Parma pochi giorni fa. Andiamo quindi ad esaminare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE MOSSE DI SARRI

Certezza nelle probabili formazioni di Juventus Napoli per lo schieramento bianconero è senza dubbio il modulo: Sarri (come il suo vice in caso di forfait) non rinuncerà ovviamente al 4-3-3 come schieramento iniziale. Qui ovviamente il numero 1 tra i pali sarà Wojciech Szczesny e di fronte al polacco potremmo vedere dal primo minuto Chiellini e Bonucci, pur con De Ligt a disposizione: toccherà a De Sciglio e Alex Sandro agire ai lati. Per la mediana il fulcro della Vecchia Signora rimane Miralem Pjanic: al suo fianco figureranno Khedira e Rabiot, pur con alternative a disposizione. Ultimi dubbi in attacco con i ballottaggi aperti Bernardeschi-Douglas Costa e Dybala-Higuain: punto fermo sarà Cristiano Ronaldo.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Juventus e Napoli Ancelotti dovrebbe dare di nuovo fiducia al 4-2-3-1 come modulo di partenza, dove però non dovrebbe figurare Milik, appena acciaccato. In attacco quindi vi sarà spazio per Mertens come prima punta, con Callejon e Insigne adibiti ai lati, mentre Fabian Ruiz supporterà il gioco dalla tre quarti. In mediana dei campani vi sarà poi spazio per Allan e Zielinski, ma non è da escludere un intervento del volto nuovo Lozano, magari non dal primo minuto di gioco. Sono però ballottaggi aperti per la difesa azzurra: una volta confermata la coppia Koulibaly-Manolas, vediamo che cercano spazio in corsia Maksimovic e Mario Rui, ma anche Di Lorenzo e Ghoulam.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 12 A Sandro, 3 Chiellini, 19 Bonucci, 2 De Sciglio; 25 Rabiot, 5 Pjanic, 6 Khedira; 7 C Ronaldo, 21 Higuain, 11 D. Costa All. Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): 1 Meret; 6 M Rui, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 19 Maksimovic; 20 Zielinski, 5 Allan; 24 Inisgne, 8 F Ruiz, 7 Callejon; 14 Mertens All. Ancelotti



