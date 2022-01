Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: occhio alle assenze!

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Juventus Napoli ci avviciniamo alla partita che sarà naturalmente un pezzo forte della ventesima giornata di Serie A, che segna la ripartenza del massimo campionato dopo la pausa natalizia. Non è un momento facile e lo vedremo anche presentando le formazioni, perché Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti devono fare i conti con diverse assenze, ma Juventus Napoli conserva sempre grande fascino.

I bianconeri si erano rilanciati a dicembre, ma sfruttando anche un calendario piuttosto semplice: la Vecchia Signora aveva chiuso vincendo in casa contro il Cagliari, ma la ripartenza del 2022 si annuncia assai più complicata per la Juventus. Per il Napoli vale forse il discorso opposto: a dicembre ha battuto il Milan a San Siro, ma ha perso in casa prima con l’Empoli e poi con lo Spezia. Una bella vittoria allo Stadium però sarebbe una fenomenale ripartenza: tutto questo premesso, scopriamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Napoli.

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Napoli sarà visibile in diretta tv su televisori dotati di connessione alla rete Internet, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per l’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Napoli (e non solo) presentano diverse difficoltà: in casa bianconera ad esempio ci sono alcuni contagiati dal Covid tra cui spicca logicamente il nome di Chiellini, poi bisogna fare i conti con alcuni infortunati (fra cui Bonucci) e pure con le sirene del calciomercato, ad esempio per quanto riguarda Morata che è di conseguenza a sua volta in bilico per il big-match di domani sera.

Un rebus di difficile soluzione e che potrebbe portare a una Juventus schierata con il modulo 4-3-3: in porta Szczesny; evidenti difficoltà in difesa soprattutto per la coppia centrale, ipotizziamo un reparto a quattro con Cuadrado, Rugani, De Ligt e Alex Sandro da destra a sinistra; a centrocampo invece ecco McKennie, Bentancur e Locatelli possibili titolari, così come Bernardeschi, Morata e Kean in attacco, mercato permettendo.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Se Atene piange, Sparta non ride: le probabili formazioni di Juventus Napoli vedono infatti anche Luciano Spalletti in notevole difficoltà, tra la squalifica di Mario Rui, gli infortunati, i positivi al Covid (compreso chi è in isolamento da contatto) e la Coppa d’Africa, altra variabile di questo periodo che in casa Napoli si fa sentire in modo speciale, mentre il mercato mette in bilico capitan Insigne.

Con tutte le cautele del caso, ecco che per gli ospiti partenopei si potrebbe ipotizzare un modulo 4-2-3-1: Ospina in porta; davanti a lui una difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam; a centrocampo la coppia formata da Demme e Fabian Ruiz; in attacco ecco Politano, Zielinski e (forse) Insigne in appoggio al centravanti, che dovrebbe essere Mertens.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Morata, Kean. All. Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

