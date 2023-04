Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: problemi per Spalletti

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Juventus Napoli iniziamo ad entrare nel clima della grande partita di domani sera, che sarà naturalmente il posticipo di lusso della trentunesima giornata di Serie A presso l’Allianz Stadium. Tra le vicende giudiziarie dei bianconeri e l’eliminazione dalla Champions League per il Napoli, il campionato rischia quasi di passare in secondo piano, ma naturalmente domani sera tutta l’attenzione sarà concentrata sui protagonisti sul campo, sperando in uno spettacolo all’altezza delle aspettative.

La Juventus arriva da due sconfitte consecutive in campionato contro Lazio e Sassuolo, il Napoli d’altronde sta vivendo il periodo più complicato della sua fantastica stagione, che avrebbe potuto essere leggendaria ma si avvia comunque verso uno scudetto storico. Il desiderio di riscatto, fatte le debite proporzioni, accomuna Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, anche perché questa è una partita che tutti vogliono sempre vincere. Tutto questo premesso, adesso è doveroso scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Napoli vedono Massimiliano Allegri nel pieno di un vero tour de force: giovedì Europa League, oggi il big-match di Serie A, mercoledì sarà Coppa Italia. Qualche incertezza sui titolari è quindi inevitabile nel modulo 3-5-2 dei bianconeri, che noi comunque proviamo a schierare con questi undici titolari: Szczesny in porta dopo i recenti problemi; la difesa a tre formata da Gatti, Bremer e Danilo, anche se l’italiano è in ballottaggio con Alex Sandro, che potrebbe completare un reparto in quel caso tutto verdeoro; a centrocampo è favorito Cuadrado come esterno destro, poi ecco Fagioli, Locatelli e Rabiot nel cuore della mediana (anche se sperano pure Paredes e Miretti), infine Kostic a sinistra; infine giocherà Di Maria con una prima punta, che potrebbe essere Vlahovic ma anche Milik.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Juventus Napoli devono tenere conto del fatto che l’eliminazione in Champions League ha lasciato pure due infortunati a Luciano Spalletti, cioè Mario Rui e Politano. Di conseguenza, spariranno due dei ballottaggi più classici nel modulo 4-3-3 dei partenopei: davanti al portiere Meret avremo infatti Di Lorenzo a destra, i due centrali Rrahmani e Kim (chissà se su Rafael Leao…) e inevitabilmente a sinistra Olivera, con Juan Jesus in pre-allarme stante un piccolo problema anche per Rrahmani; a centrocampo ecco Zambo Anguissa, il regista Lobotka e Zielinski, con il polacco però insidiato da Elmas; senza Politano, infine, ecco che Lozano sarà sicuramente l’ala destra del tridente d’attacco con il centravanti Osimhen e sulla corsia mancina Kvaratskhelia, in cerca di riscatto dopo il rigore sbagliato martedì.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











