Probabili formazioni Juventus Napoli/ Quote, Gattuso recupera Ospina e Demme?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà oggi alle ore 18.00 tra le mura dell’Allianz Stadium di Torino la sfida tra Juventus e Napoli, atteso recupero della 3^ giornata della Serie A: vediamo quali saranno le probabili formazioni del match. Dopo lunghissima attesa ecco che si recupera il big match il cui doppio rinvio ha scatenato e continua a scatenare furenti polemiche: in campo oggi due club che pure si trovano appaiate quota 56 punti, tra la quarta e la quinta posizione in classifica, che hanno davvero necessità di fare bottino pieno. Ha davvero bisogno di vincere Mister Pirlo che dopo il KO con il Benevento prima della sosta, il pari faticosissimo strappato al Torino nel derby e lo scandalo del festino in casa McKennie (violate le norme anticovid, con Dybala e Arthur), ha davvero bisogno di un riscatto dal campo.

Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv: tornano Dybala e McKennie

Non meno intenzionato a vincere Gennaro Gattuso, che invece si presenta in campo con una rosa ben fornita (pochi i casi dubbi in infermeria) e con pure alle spalle una bella striscia di risultati postivi. Dopo tante difficoltà dettate anche dai tanti assenti, gli azzurri hanno ritrovato il sorriso, e sono pronti a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Vediamo ora quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Juventus Napoli.

Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Diretta tv: Bastoni e Brozovic squalificati

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida, recupero della 3^ giornata di Serie A, il portale di scommesse Snai assegna ai bianconeri il favore del pronostico. Per l’1×2 vediamo che il successo della Juventus è stato dato a 2.00, mentre la vittoria del Napoli vale la quota di 3.70: il pareggio è stato fissato a 3.55.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE SCELTE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Juventus Napoli, Pirlo non solo dovrà fare i conti con alcuni assenti annunciati ma dovrà capire cosa fare con i tre (Dybala, McKennie e Arthur) castigati nell’ultimo turno. Fissato il consueto 4-4-2, ecco che pur a disposizione, il bomber argentino dovrebbe collocarsi ancora in panchina, in favore della coppia Morata-Cristiano Ronaldo, ancora titolare. Per il centrocampo invece, escludiamo Arthur ancora acciaccato, ma non si può escludere che il texano venga convocato: assegnate le maglie a Bentancur e Rabiot (che ha riposato col Torino), con Chiesa in fascia, ecco che un affaticato Kulusevski, potrebbe lasciare il posto a centrodestra a uno tra Ramsey e lo stesso McKennie, con forse il gallese appena favorito. Per la difesa invece, mancando Bonucci e Demiral, ecco che sarà spazio per Chiellini e De Ligt, mentre sull’esterno sono sicure le maglie di Cuadrado e Danilo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER/ Quote, Nicola Sansone sotto ai riflettori

LE MOSSE DI GATTUSO

Minori i dubbi di Mister Gattuso per le probabili formazioni di Juventus Napoli: in casa azzurra sono da capire solo le condizioni di Ospina e Demme, ancora acciaccati e potenzialmente ancora collocati in panchina. Se i due non dovessero farcela comunque il tecnico ha pronta la soluzione ideale, con Meret (già decisivo al San Paolo con la Juventus a febbraio) tra i pali e Bakayoko schierato nel centrocampo a due al fianco di Fabian Ruiz. Aggiungiamo che in difesa sarà spazio per Manolas e Kiulibaly, questo di ritorno dallo stop per squalifica, mentre in corsia non mancheranno dal primo minuto Di Lorenzo (fresco di gol col Crotone) e Hysaj (preferito a Mario Rui). Per il reparto offensivo, sono maglie consegnate a Zielinski sulla tre quarti come pure al duo Lozano-Insigne schierato sull’esterno: in prima punta è poi ballottaggio tra Mertens e Osimhen, ma il belga dovrebbe essere oggi favorito titolare.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA