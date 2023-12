PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI/ Quote: assenti in diminuzione (Serie A, 8 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: GLI ASSENTI

Non saranno numerosi questa sera gli assenti dalle probabili formazioni di Juventus Napoli, anche se naturalmente per l’ennesima volta bisogna tenere presente che i padroni di casa bianconeri a centrocampo dovranno fare a meno di Fagioli per il caso calcioscommesse e di Pogba dall’altra per la positività al testosterone in un esame antidoping, assenze che d’altronde ormai sono abituali per Massimiliano Allegri, che però si rallegra per un’infermeria sempre più vuota: infatti resta ai box il solo De Sciglio, che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

La situazione tuttavia è in miglioramento anche per il Napoli di Walter Mazzarri, che deve rinunciare solamente a due giocatori, anche se essendo entrambi terzini sinistri creano un “buco” in quella zona del campo: ricordiamo allora che Mario Rui ha subito una lesione di medio grado all’adduttore sinistro mentre il suo collega di reparto Olivera ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e per lui ci vorrà almeno un mese di tempo in più per rivederlo in azione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A TORINO?

Con le probabili formazioni di Juventus Napoli ci avviciniamo sempre più alla partita di cartello nella quindicesima giornata di Serie A 2023-2024: si gioca alle ore 20:45 di venerdì 8 dicembre, una grande sfida che potrebbe portare la Juventus ad aumentare a 12 punti il vantaggio sui partenopei che, sconfitti nettamente dall’Inter nell’altro big match, rischiano ora di uscire quasi definitivamente dalla corsa a quello che sarebbe il bis scudetto, e inoltre devono ancora chiudere del tutto i conti con la qualificazione agli ottavi di Champions League.

La Juventus, reduce dalla vittoria in extremis a Monza, continua a inseguire l’Inter mettendole pressione: i bianconeri sono ormai abbonati ai successi sul filo di lana e soffrendo parecchio, devono certamente migliorare in vari aspetti ma per ora la classifica premia Massimiliano Allegri. Aspettiamo che arrivi la sera di venerdì per questa grande sfida; intanto valutiamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori all’Allianz Stadium, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Juventus Napoli, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quindicesima giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,45 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3,10 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Studiando le probabili formazioni di Juventus Napoli vediamo che Allegri deve ancora decidere cosa fare in regia: il titolare sarebbe Locatelli, ma nelle ultime due partite la Juventus ha trovato stabilità con Nicolussi Caviglia al centro del reparto di mezzo e dunque potrebbe essere confermata questa scelta, con McKennie che ancora una volta sarebbe la mezzala sul centrodestra e Rabiot sull’altro versante. Per una variazione sul tema Allegri potrebbe pensare a Miretti; sulle corsie laterali invece tutto confermato anche per emergenza e necessità, dunque Cambiaso si sposta ancora a destra e Kostic agisce sulla sinistra; in difesa spazio come sempre a Bremer in posizione centrale, poi Gatti e Danilo con Szczesny che quest’anno sta vivendo meno la concorrenza di Perin, che dovrebbe tornare utile in Coppa Italia. Per quanto riguarda l’attacco, Allegri dovrebbe affidarsi ancora a Vlahovic e Federico Chiesa: i due di fatto sono i titolari designati, il serbo ha ritrovato il gol contro l’Inter ma poi ha sbagliato un rigore a Monza, dunque avrà tanta voglia di riscattarsi.

LE MOSSE DI MAZZARRI

Le probabili formazioni di Juventus Napoli ci dicono che il dubbio principale di Walter Mazzarri è la fascia sinistra: con Mario Rui e Mathias Olivera fuori dai giochi il tecnico livornese deve adattare uno tra Natan e Juan Jesus, dovrebbe toccare ancora al primo pur se l’esperimento ha portato in dote uno 0-3 interno contro l’Inter. Naturalmente l’assenza di un terzino sinistro potrebbe portare a operare con la tanto amata difesa a tre, ma è un’ipotesi al momento peregrina; dunque Ostigard e Rrahmani a protezione di Meret, e Di Lorenzo che giocherà laterale basso a destra. A centrocampo il Napoli dovrebbe ritrovare Zielinski, che dunque giocherà sul centrosinistra; Lobotka sarà come sempre il playmaker davanti alla difesa, reparto completato da Zambo Anguissa. Nel tridente offensivo Osimhen viene confermato come titolare e andrà nuovamente alla ricerca di un gol che gli manca da tempo (causa infortunio), nessun dubbio sulla presenza di Kvaratskhelia mentre a destra Politano potrebbe sudarsi maggiormente la maglia, anche se resta lui il grande favorito per partire titolare nel big match dell’Allianz Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Natan; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri











