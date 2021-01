Probabili formazioni Juventus Napoli/ Quote, Pirlo con la difesa a 3? (Supercoppa)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: CHI GIOCA IN SUPERCOPPA?

Le probabili formazioni di Juventus Napoli ci introducono alla Supercoppa Italiana 2021: si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 21:00 di mercoledì 20 gennaio. Le due squadre si ritrovano a tre mesi dalla sfida mancata di campionato, che andrà giocata sul campo dopo il ricorso vinto dai partenopei; e a 7 dalla finale di Coppa Italia nella quale Gennaro Gattuso aveva vinto ai rigori il suo primo trofeo come allenatore. Oggi la condizione delle due squadre è diversa: mentre il Napoli si è rilanciato demolendo la Fiorentina e facendo vedere di essere tornato in forma, la Juventus vive una crisi che in realtà si è aperta tempo fa, culminata nella sconfitta contro l’Inter che è andata oltre il -10 in classifica e la quasi totale e il punteggio finale.

Serve una risposta ad Andrea Pirlo, che ha apertamente parlato di una squadra che ha rinunciato a giocare a San Siro; adesso vedremo se arriverà il trofeo a rasserenare almeno in parte il cielo sopra Torino, un altro ko porterebbe danni maggiori anche in vista della Champions League. Ora però è il momento di vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, dunque facciamo una rapida analisi su dubbi, certezze e calciatori indisponibili leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Juventus Napoli, e secondo le sue quote la situazione è di grande equilibrio; c’è tuttavia una squadra favorita ed è quella bianconera, perché il segno 1 per la sua vittoria vale 2,40 volte la puntata contro il 2,85 che accompagna il segno 2 per il successo dei partenopei. L’ipotesi del pareggio contempla anche i tempi supplementari, dunque un esito di parità al 120’ è quello per cui dovrete giocare il segno X, in questo caso l’ammontare della vostra vincita corrisponderebbe a 3,50 volte quanto avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

I DUBBI DI PIRLO

Piove sul bagnato per Pirlo che in Juventus Napoli perde anche Frabotta: difesa decimata e dunque possibilità di vedere un ritorno al 3-4-1-2, con un reparto arretrato che a protezione di Szczesny dovrebbe contemplare Danilo, Bonucci e Demiral. Mancano i terzini infatti, a meno che non venga lanciato Dragusin come in Coppa Italia; sarebbe un azzardo ma nel caso Danilo slitterebbe a sinistra. A centrocampo ci sono altri dubbi: McKennie dovrebbe riprendersi la maglia a destra, sull’altro versante sarà ovviamente confermato Federico Chiesa e dunque avanza verso un’altra panchina Kulusevski, perché Pirlo non può permettersi due laterali troppo offensivi contro questo Napoli. Di conseguenza in mezzo Arthur e Bentancur dovrebbero formare la coppia frangiflutti con la qualità giusta per impostare la manovra; sarà panchina per Rabiot, Ramsey invece potrebbe tornare utile per la trequarti e qui se la gioca con lo svedese. Davanti, senza Dybala, la coppia offensiva è scritta: saranno Morata e Cristiano Ronaldo a dover scardinare la difesa del Napoli.

LE SCELTE DI GATTUSO

Anche Gattuso ha qualche problema per Juventus Napoli: Petagna è in forte dubbio, Osimhen ancora ai box e Fabian Ruiz è stato colpito dal Coronavirus. La formazione dovrebbe comunque essere molto simile a quella che ha schiantato la Fiorentina: due i cambi potenziali, innanzitutto in porta con Meret pronto a scalzare Ospina e poi davanti, dove Mertens viaggia verso una maglia da titolare. C’è anche la soluzione alternativa, ovvero quella di schierare Lozano come finto centravanti; se il messicano giocasse come riferimento avanzato, a prenderne il posto sulla corsia destra sarebbe Politano. Confermatissimi invece sia Zielinski, che farà nuovamente un passo avanti, che Lorenzo Insigne reduce da una doppietta; a proteggere questo reparto offensivo di grande qualità saranno nuovamente Demme, lui pure in gol domenica, e Bakayoko per una mediana fisica ma che ha anche senso della posizione. Poi, una difesa nella quale Manolas ha recuperato in tempo record: il greco, già titolare tre giorni fa, sarà al fianco di Koulibaly con il ritorno di Di Lorenzo a destra (era squalificato in Serie A) e la conferma di Mario Rui sul versante opposto del campo.

IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; McKennie, Arthur, Bentancur, F. Chiesa; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Gennaro Gattuso



