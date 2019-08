Probabili formazioni Juventus Napoli/ Quote, tante conferme per Sarri (Serie A)

Sarà Juventus Napoli il big match che si accenderà questa sera alle ore 20,45 all’Allianz Stadium, anticipo della 2^ giornata di Serie A: è tempo quindi di esaminare da vicino le probabili formazioni per questa sfida scudetto che animerà questo sabato 31 agosto 2019. Vi è infatti naturalmente grande curiosità sulle mosse di Sarri come di Ancelotti per le probabili formazioni di Juventus Napoli: il tecnico della Vecchia Signora darà spazio a qualche volto nuovo del mercato? L’allenatore di Reggiolo arrischierà l’ultimo affare di De Laurentiis Lozano? Alla vigilia del fischio d’inizio tali dubbi dovrebbero incorrere in una risposta negativa, ma certo considerato il prestigio dello scontro e il valore dei personaggi nei due spogliatoi, mai dire mai. Quindi andiamo subito a vedere quali saranno le scelte di Sarri come di Ancelotti per le probabili formazioni di Juventus Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Prendendo in esame come prima cosa le quote della sfida della 2^ giornata di Serie A, vediamo che il portale snai nell’1×2 non esita a concedere il suo favore alla Vecchia Signora. Ecco che la vittoria della Vecchia Signora è stata data a 2.00, contro il più alto 4,00 assegnato al Napoli: il pareggio vale invece 3,25.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE MOSSE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Juventus Napoli, come riferito prima Sarri dovrebbe riconfermare gran parte dell’11 che era sceso in campo nella sfida di esordio contro il Parma: sarà ancora panchina quindi per i tanti volti nuovi arrivati nel mercato estivo. Fissato il 4-3-3 come modulo di partenza ecco che in difesa vedremo in campo questa sera dal primo minuto De Ligt e Bonucci al centro a causa dell’infortunio di Chiellini, posti di fronte al numero 1 Szczesny. Toccherà a De Sciglio e Alex Sandro agire ai lati. Per la mediana dei bianconeri la certezza è Pjanic: al suo fianco dovremmo quindi vedere dal primo minuto Rabiot e Khedira. Arrivano poi dall’attacco i primi dubbi del tecnico vista la ricchezza di nomi a disposizione. Punto fermo del tridente sarà Cristiano Ronaldo e con il lusitano dovrebbero vincere i rispettivi duelli Higuain e Douglas Costa.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Carlo Ancelotti per l’11 campano nelle probabili formazioni di Juventus Napoli: il riferimento tra i pali sarà naturalmente Alex Meret. Per la difesa dei partenopei spazio dal primo minuto per Manolas e Koulibaly al centro, con ai lati Di Lorenzo e Mario Rui: attenzione però ai vivi ballottaggi sulle corsie con Maksimovic e Ghoulam. Nella nuova mediana a due del Napoli i primi a farsi avanti per la maglia da titolare sono Allan e Zielinski, ma non possiamo escludere l’ingresso di Irving Lozano: sarà poi Fabian Ruiz ad agire dietro alla punta. In avanti ecco poi dal primo minuto Mertens come prima bocca di fuoco: Callejon e Insigne saranno al suo fianco come esterni.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny: 12 A Sandro, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 12 De Sciglio; 25 Rabiot, 5 Pjanic, 6 Khedira; 7 Ronaldo, 21 Higuain, 11 Costa All. Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): 1 Meret; 6 M Rui, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo; 20 Zielinski, 5 Allan; 24 Insigne, 8 F Ruiz, 7 Callejon; 14 Mertens. All. Ancelotti



