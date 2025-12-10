Probabili formazioni Juventus Pafos: le scelte di Spalletti e Carcedo verso la partita per la sesta giornata di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PAFOS: TANTI DUBBI PER SPALLETTI!

È tempo di analizzare le probabili formazioni Juventus Pafos, e attenzione: per la partita di mercoledì 10 dicembre (ore 21:00) in casa bianconera c’è davvero poco di scontato, nella sesta giornata del girone di Champions League 2025-2026 la vittoria è un obbligo e non solo per la corsa verso i playoff.

Il primo successo nel torneo, arrivato sul campo del Bodo/Glimt, ha rimesso in bolla una Juventus che ora può entrare nelle prime 24 della classifica ma soffre ancora tanto, la sconfitta contro il Napoli ha fatto riemergere fantasmi e ci ha fatto capire come Luciano Spalletti debba ancora trovare la quadratura del cerchio.

I bianconeri non possono sottovalutare nemmeno il Pafos, che nelle ultime due di Champions League ha battuto il Villarreal e pareggiato contro il Monaco: una squadra che certamente è inferiore nei valori, ma con orgoglio sta disputando una competizione sopra le righe e ci crede eccome.

Ecco allora che Spalletti dovrà mettere in campo una squadra d’assalto che faccia suoi i tre punti senza complicare ulteriormente uno scenario che potrebbe farsi presto drammatico, noi valutiamo tutto questo prendendoci del tempo per esaminare attentamente le probabili formazioni Juventus Pafos.

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS PAFOS

Le quote che l’agenzia Snai indica con le probabili formazioni Juventus Pafos danno chiaramente ragione ai bianconeri, perché il segno 1 per la loro vittoria vale appena 1,17 volte la posta in palio ma, soprattutto, con il successo dei ciprioti regolato dal segno 2 guadagnereste una somma corrispondente ad addirittura 15,00 volte la somma investita, alto anche il valore posto sul pareggio perché il segno X equivale a una vincita da 7,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PAFOS

SPALLETTI CONFUSO

L’esperimento di Yildiz falso nove a Napoli non ha pagato: a questo punto nelle probabili formazioni Juventus Pafos possiamo ipotizzare che il turco sia restituito alla trequarti mandando invece David, favorito su Openda, a giocare da centravanti mentre il belga entra in ballottaggio con Francisco Conceiçao, resta il “mistero” Zhegrova che ha già mostrato il suo livello ma gioca con il contagocce. A centrocampo Locatelli e Khephrén Thuram restano la soluzione migliore anche se entrambi sono in difficoltà, sicuramente è in mediana che la Juventus soffre maggiormente in questo momento.

L’alternativa sarebbe quella di restituire Koopmeiners al suo ruolo naturale, ma l’olandese sembra nuovamente precettato alla difesa in qualità di braccetto; quindi l’unica variazione sul tema rispetto al Diego Armando Maradona potrebbe essere realmente David (con l’aggiunta appunto di Openda), a fargli spazio sarebbe Cabal che ha deluso come laterale sinistro e, pur potendo arretrare nel reparto a protezione di Di Gregorio, si dovrebbe accomodare in panchina perché dietro giocherebbero ancora Kalulu e Kelly, mentre sulle fasce andrebbero a operare Cambiaso e McKennie (che si possono alternare sulle rispettive corsie).

GLI 11 DI CARCEDO

Qualche infortunato per Juan Carlos Carcedo che nelle probabili formazioni Juventus Pafos manda in campo un 4-2-3-1 con la difesa comandata ovviamente da David Luiz, che gioca al centro insieme a Luckassen e a protezione del portiere Michail. Sulle corsie laterali la squadra cipriota dovrebbe avere Bruno a destra e il capitano Goldar sull’altro versante; da valutare la situazione dei cartellini e delle diffide, in questo senso potrebbe trovare spazio anche Bruno Langa che agirebbe sulla mancina. In mezzo al campo sembra tutto fatto: Sunjic e Pêpê saranno il tandem di riferimento per il Pafos.

Davanti invece abbiamo Jajá che rappresenta un’opzione come esterno: potrebbe prendere il posto di Quina o Orsic ma occhio anche a Joao Correia che rientra dalla squalifica e quindi potrebbe essere in campo sulla corsia destra, in mezzo su questa linea Carcedo dovrebbe destinare Dragomir anche per mancanza di alternative, mentre come prima punta dalla panchina abbiamo Bassouamina e Dimata che possono mettere in difficoltà l’allenatore, a conti fatti però anche contro la Juventus il titolare designato per questo ruolo dovrebbe essere Anderson, salvo smentite.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PAFOS: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pêpê; Joao Correia, Dragomir, Orsic; Anderson. Allenatore: Juan Carlos Carcedo