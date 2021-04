Probabili formazioni Juventus Parma/ Diretta tv: Chiesa grande assente

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Parma ci presentano la partita della trentaduesima giornata di Serie A che si giocherà domani sera in turno infrasettimanale all’Allianz Stadium tra i padroni di casa bianconeri di Andrea Pirlo e gli ospiti emiliani di Roberto D’Aversa. Per la Juventus dovrebbe essere tutto facile contro la penultima che, dopo la sciagurata rimonta subita a Cagliari nei minuti di recupero, è ormai ad un passo dalla retrocessione. Attenzione però alla rabbia di un Parma disperato, se la Juventus non dovesse scendere in campo nel modo giusto.

La sconfitta contro l’Atalanta ha sancito il sorpasso della Dea al terzo posto, dunque adesso per la Juventus è davvero a rischio la qualificazione per la prossima Champions League: in casa contro la penultima, non sono ammessi altri passi falsi. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Parma.

JUVENTUS PARMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Parma sarà garantita sul canale DAZN 1 (numero 209 di Sky Sport) per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti questa partita sarà visibile solo in diretta streaming video per gli abbonati DAZN, dal momento che si tratta di una delle tre partite del turno infrasettimanale coperta appunto dalla piattaforma streaming.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

LE MOSSE DI PIRLO

Le probabili formazioni di Juventus Parma danno ad Andrea Pirlo gioie e dolori in attacco: rientra Cristiano Ronaldo, ma esce Chiesa, il cui infortunio è stata l’altra brutta notizia della partita di Bergamo. CR7 logicamente tornerà ad essere il punto di riferimento offensivo del 4-4-2 in cui Morata e Dybala si contendono il posto al fianco del portoghese, mentre come esterno destro di centrocampo dovrebbe essere avanzato Cuadrado. A proposito della mediana della Juventus, i dubbi sono tanti: Bentancur, Arthur e Rabiot si contendono i due posti in mezzo, mentre Ramsey e Kulusevski sono in ballottaggio per giocare titolare sulla fascia sinistra. Infine, nella difesa a quattro ecco i ballottaggi Chiellini-Bonucci per affiancare De Ligt e Buffon-Szczesny tra i pali (per Gigi sarebbe una notte da grande ex), mentre come terzini non dovrebbero esserci dubbi su Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Per quanto riguarda gli ospiti emiliani, le probabili formazioni di Juventus Parma vedono ancora un impressionante elenco di indisponibili per mister Roberto D’Aversa, che vive in emergenza perenne da ormai molte settimane e in questi giorni ha pure Hernani e Kucka acciaccati. Le assenze dettano gran parte delle mosse di D’Aversa, chje dovrebbe proporre un 4-3-3 con Sepe in porta e davanti a lui la linea difensiva a quattro formata da Busi oppure Laurini a destra, Osorio e al suo fianco Gagliolo che dovrebbe dunque essere accentrato lasciando a Pezzella la fascia sinistra, sempre che non giochi Bani centrale e allora potrebbe allargarsi Gagliolo; a centrocampo non si possono nemmeno fare questi calcoli e di conseguenza dovrebbero essere titolari Grassi, Brugman e Kurtic; infine in attacco dovrebbero essere certi del posto Mihaila e Pellè, con Gervinho e Man a contendersi l’ultima maglia disponibile nel tridente.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Ramsey; C. Ronaldo, Dybala. All. Pirlo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Mihaila, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa.



