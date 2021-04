Probabili formazioni Juventus Parma/ Quote, D’Aversa ritrova Hernani (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Juventus Parma, bella sfida della 32^ giornata della Serie A, che pure ci farà compagnia solo tra poche ore, alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Mission (quasi) impossibile per D’Aversa: i ducali, dopo anche il KO rimediato pochi giorni fa contro il Cagliari, sono a un passo dalla retrocessione, ma certo oggi hanno l’obbligo di crederci, pur contro la Campionessa d’Italia in carica. Pure la Juventus però ha oggi qualcosa da dimostrare: mancato il decimo scudetto di fila, la Vecchia Signora deve riscattarsi dalla sconfitta subita solo nell’ultima giornata di campionato contro l’Atalanta e dimostrare di poter, senza problemi, qualificarsi per la top four della classifica finale. Vediamo allora come i due tecnici hanno preparato questo match importante, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Juventus Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 32^giornata di campionato, non esitiamo a concedere ai padroni di casa il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai poi, per l’1×2 ha fissato a 1.27 il successo della Juventus contro il più alto 11.00 per la vittoria del Parma, mentre il pareggio paga la posta a 5.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

LE MOSSE DI PIRLO

Con tutta probabilità per il 4-4-2 di Pirlo in vista della sfida casalinga dovrebbe essere gran ritorno di Cristiano Ronaldo titolare, dopo il riposo osservaTO nell’ultimo turno per un problema ai flessori: sarà dunque ballottaggio tra Dybala e Morata per completare le due punte d’attacco questa sera. Per il centrocampo ricordiamo poi che il tecnico bianconero, per le probabili formazioni di Juventus Parma, ha perso un tassello fondamentale come è Chiesa: avremo Ramsey allora al posto dell’azzurro, con Cuadrado avanzato sull’esterno del reparto (McKennie pure non è in fortissima): Arthur e Bentancur saranno titolari al centro. In difesa sarà infine spazio per De Ligt e Bonucci al centro, con Alex Sandro e Danilo in corsia: tra i pali ecco l’ex del match Buffon.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Classico 4-3-3 per mister D’Aversa, che pure deve fare ancora i conti con un’infermeria che continua a riempirsi: se non altro per la trasferta piemontese il tecnico ha recuperato Hernani e Karamoh. Dei due però solo il brasiliano ha chance di maglie da titolare e sarà dunque schierato dal primo minuto in mediana, in compagnia di Brugman e Kurtic. Per la difesa sarà invece riconferma del duo centrale composto da Osorio e Bani, con Pezzella e uno tra Busi e Laurini collocati ai lati dello schieramento. Spazio poi dal primo minuto a Mihaila e Gervinho in attacco, con Pellè riprovato in prima punta: rimarranno freschi in panchina poi Man e Cornelius, ma non Kucka, in infermeria per alcune noie muscolari.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, A Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Ramsey; C Ronaldo, Dybala All. Pirlo

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Mihaila, Pellè, Gervinho All. D’Aversa



