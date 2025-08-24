Probabili formazioni Juventus Parma: le scelte di Tudor e Cuesta verso la partita dell'Allianz Stadium, per la prima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA: LE PRIME SCELTE!

Eccoci anche alle probabili formazioni Juventus Parma: la partita si gioca alle ore 20:45 di domenica 24 agosto, valida naturalmente per la prima giornata di Serie A 2025-2026, è c’è davvero curiosità per vedere all’opera i due allenatori che si affrontano all’Allianz Stadium, anche se i motivi sono differenti.

Igor Tudor forse non era la prima scelta della Juventus, ma alla fine la società si è convinta che potesse rappresentare la soluzione migliore: in carica dallo scorso marzo, autore tutto sommato di una buona corsa, adesso ha in mano da subito una rosa che si è rinforzata e che vuole far tornare a correre per lo scudetto.

Carlos Cuesta lo abbiamo già visto all’opera in Coppa Italia, ma adesso si inizia a fare sul serio: curiosa davvero la scelta del giovane spagnolo per sostituire Cristian Chivu, almeno come idea il Parma sembra avere le idee chiare ma questa rimane una scommessa. Sarà vinta dai ducali, così come dai bianconeri?

Lo scopriremo cammin facendo, ma intanto tra poco si gioca questa partita di Serie A e allora per noi è arrivato il momento di scoprire in che modo le due squadre saranno disposte sul terreno di gioco, diamo quindi spazio immediato alle probabili formazioni Juventus Parma.

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS PARMA

Con le probabili formazioni Juventus Parma possiamo brevemente discutere delle quote fornite dalla Snai per il pronostico, bianconeri ovviamente favoriti e non di poco perché il valore di 1,40 volte la giocata che è stato posto sul segno 1 è parecchio distante dal 7,00 che rappresenta la vincita in caso di successo esterno dei ducali, rappresentato dal segno 2. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, la posta in palio per questo bookmaker diventa di 4,60 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

CURIOSITÀ PER TUDOR

Curiosità e dubbi per Tudor che si lancia nelle probabili formazioni Juventus Parma avendo bene in mente il suo 3-4-2-1, ma dovendo considerare gli uomini titolari. Ci sono almeno tre ballottaggi aperti: in difesa Bremer è pronto per fare il titolare e ci sarà ovviamente Gatti, Kelly insidia ancora Kalulu che però è favorito (Di Gregorio sarà ovviamente il portiere), sulla corsia destra invece Joao Mario ha destato ottime impressioni nelle amichevoli giocate e dunque sembra poter partire dal primo minuto nell’esordio in campionato, infine balla la posizione al fianco di Khéphren Thuram dove Locatelli deve fare i conti con Koopmeiners.

L’olandese infatti potrebbe avere un futuro nella Juventus come mediano davanti alla difesa, anche perché davanti c’è affollamento: Kenan Yildiz è intoccabile, aspettando Kolo Muani Tudor (già dal Mondiale per Club) ha spostato Francisco Conceiçao in una zona più centrale del campo e dunque sarà il portoghese ad affiancare il giovane turco. Come centravanti, e qui davvero i dubbi sono zero, ecco Jonathan David alla prima ufficiale con la maglia della Juventus: è il grande atteso per i numeri che ha saputo mettere insieme nel Lille, ora lo vedremo all’opera nella nostra Serie A.

LE MOSSE DI CUESTA

Cuesta gioca con il 3-5-2, nelle probabili formazioni Juventus Parma deve rinunciare a Balogh (squalificato) e sappiamo dell’infortunio di Ondrejka. Il tecnico spagnolo dovrebbe avere un solo dubbio: il ballottaggio tra Lovik e Abdoulaye Ndiaye. Qualora giocasse quest’ultimo, sarebbe il terzo di una difesa completata da Circati e Valenti, in alternativa invece Lovik sulla corsia destra di centrocampo e Delprato a scalare nel pacchetto difensivo. In porta ovviamente avremo Suzuki; come laterale di sinistra la scelta appare ovvia e si tratta di Valeri, poi Mandela Keita gioca centrale in mezzo ma come frangiflutti.

In buona sostanza infatti il vero regista del Parma rimane Bernabè, che è chiamato alla stagione della consacrazione e, blindato dal Parma in estate, adesso deve dimostrare di poter garantire il salto di qualità alla sua squadra; gli darà una mano Ordonez, mentre davanti ovviamente ha salutato Bonny e i suoi gol saranno chiesti in particolar modo al giovane Mateo Pellegrino, che abbiamo già visto incisivo nel finale della scorsa stagione. Con lui Almqvist, un esterno che però può fare la seconda punta, così come Benedyczak che dovrebbe partire dalla panchina. L’alternativa, anche tatticamente, è ovviamente rappresentata dal gigante Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; Joao Mario, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; F. Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, M. Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, M. Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta