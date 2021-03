Probabili formazioni Juventus Porto/ Diretta tv, Pirlo ritrova Arthur e De Ligt

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PORTO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Juventus Porto parliamo del ritorno degli ottavi della Champions League 2020-2021: all’Allianz Stadium si gioca alle ore 21:00 di martedì 9 marzo, ed è per i bianconeri uno snodo fondamentale nella loro stagione. Si riparte dalla sconfitta maturata in Portogallo; una partita giocata male dalla Vecchia Signora che si è svegliata solo negli ultimi 20 minuti, e che però qui ha trovato un gol fondamentale che ora le “permette” di vincere 1-0 e superare il turno.

Non sarà comunque semplice; sabato sera è arrivata una convincente vittoria sulla Lazio per continuare a puntare almeno il secondo posto in campionato, ma quella rete subita in avvio andrà stavolta evitata. Aspettando di vedere cosa succederà in campo, possiamo intanto fare una rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori e iniziare a capire come potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PORTO

I DUBBI DI PIRLO

Arrivano buone notizie per Andrea Pirlo, che in Juventus Porto potrà nuovamente disporre di De Ligt e Bonucci; si è fermato Bentancur per il Coronavirus ma è rientrato Arthur, dunque l’ex Barcellona agirà in mezzo al campo con Rabiot a fargli compagnia. In difesa Danilo è squalificato: Cuadrado ne prenderà il posto sulla corsia destra, sull’altro versante avremo l’ex Alex Sandro con De Ligt che dovrebbe strappare la maglia di centrale affiancando Bonucci, da capire però quale sia la reale condizione dei due – che giocherebbero a protezione di Szczesny – e dunque Demiral resta comunque in ballottaggio, anche perché nel frattempo ha trovato continuità. Per il resto, dovrebbe rientrare tra i titolari McKennie: lo statunitense giocherà come esterno destro di centrocampo con Federico Chiesa – autore del gol della speranza – sulla corsia mancina, poi spazio a Morata che arriva dalla doppietta alla Lazio (in 3 minuti) e naturalmente a Cristiano Ronaldo, che sabato sera si è riposato (ha giocato solo uno spezzone) proprio in vista di questa partita.

LE SCELTE DI CONCEIÇÃO

Sergio Conceição ha pochi dubbi per quanto riguarda Juventus Porto: il suo 4-4-2 speculare dovrebbe ricalcare quello visto nella partita di andata. In porta avremo quindi Marchesín, invece in qualità di terzini spingeranno Manafá (che sabato in campionato ha giocato a sinistra) e Zaidu Sanusi, lasciando al veterano Pepe e a Diogo Leite il compito di blindare la difesa in posizione centrale. Sarà Otávio a correre sulla corsia destra partendo dalla zona di centrocampo, dall’altra parte come al solito ci sarà Corona; in mezzo, le chiavi della manovra sono affidate a Sérgio Oliveira che si avvarrà della collaborazione di Fábio Vieira, favorito sia su Uribe che su Grujic. Nessun punto di domanda invece per quanto riguarda la coppia d’attacco: Marega e Taremi, che hanno segnato i due gol che al momento tengono il Porto in vantaggio nel doppio confronto degli ottavi di Champions League, partiranno dal primo minuto con Evanilson pronto a subentrare quale alternativa.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, F. Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Pepe, Diogo Leite, Sanusi; Otávio, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Corona; Marega, Taremi. Allenatore: Sergio Conceição



