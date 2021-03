Probabili formazioni Juventus Porto/ Quote, McKennie torna titolare?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PORTO: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Juventus Porto ci accompagnano verso il ritorno degli ottavi di Champions League 2020-2021 all’Allianz Stadium, snodo fondamentale nella stagione dei bianconeri. Si riparte infatti dalla sconfitta maturata in Portogallo per la Juventus; una partita giocata male dalla Vecchia Signora, che negli ultimi 20 minuti però ha trovato un gol che ora le permetterebbe di vincere anche “solo” 1-0 per superare il turno. Sabato sera è arrivata una convincente vittoria sulla Lazio in campionato, ma oggi serve ripetersi senza errori (vedi rete subita all’inizio) per non incassare una delusione cocente contro un Porto solido, ma di certo non trascendentale, in ritardo pure nel campionato portoghese. Aspettando di vedere cosa succederà in campo, possiamo scoprire quali siano le ultime notizie sulle scelte dei due allenatori e quindi sulle probabili formazioni di Juventus Porto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Juventus Porto secondo le quote dell’agenzia Snai, che ci parlano dei bianconeri come nettamente favoriti nel ritorno degli ottavi di Champions League: segno 1 quotato a 1,45, poi si sale a 4,75 in caso di segno X e fino a 7,00 volte la posta in palio per il segno 2 in caso di vittoria del Porto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PORTO

I DUBBI DI PIRLO

Arrivano buone notizie per Andrea Pirlo, che nelle probabili formazioni di Juventus Porto potrà nuovamente disporre di De Ligt e Bonucci. In difesa Danilo è squalificato: Cuadrado ne prenderà il posto sulla corsia destra, sull’altro versante avremo l’ex Alex Sandro con De Ligt e Bonucci appunto centrali davanti a Szczesny, da capire però quale sia la reale condizione dei due e dunque Demiral resta comunque in ballottaggio, senza escludere del tutto la possibilità di una difesa a tre che vedrebbe Cuadrado avanzare a centrocampo. Per il resto, dovrebbe rientrare tra i titolari McKennie: lo statunitense giocherà come esterno destro di centrocampo con Federico Chiesa – autore del gol della speranza – sulla corsia mancina e il rientrante Arthur in mezzo al campo con Rabiot a fargli compagnia, mentre Bentancur è fuori per Covid. In attacco spazio a Morata che arriva dalla doppietta alla Lazio e naturalmente a Cristiano Ronaldo, che sabato sera si è riposato proprio in vista di questa partita.

LE SCELTE DI CONCEIÇÃO

Sergio Conceição ha pochi dubbi per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Porto: il suo 4-4-2 speculare dovrebbe ricalcare quello visto nella partita di andata. In porta avremo quindi Marchesín, Manafá e Zaidu Sanusi saranno i due terzini della retroguardia a quattro, lasciando al veterano Pepe e a Diogo Leite le due maglie da difensori centrali. Passando al centrocampo, ecco che come esterno destro ci sarà Otávio, dall’altra parte come al solito ci sarà invece Corona; in mezzo, le chiavi della manovra sono affidate a Sérgio Oliveira, che si avvarrà della collaborazione probabilmente di Fábio Vieira, favorito su Uribe e Grujic. Nessun punto di domanda invece per quanto riguarda la coppia d’attacco: Marega e Taremi, che hanno segnato i due gol del Porto nella partita d’andata contro la Juventus, partiranno dal primo minuto con Evanilson pronto a subentrare a partita in corso.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, F. Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

PORTO (4-4-2): Marchesín; Manafá, Pepe, Diogo Leite, Sanusi; Otávio, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Corona; Marega, Taremi. All. Conceição.



