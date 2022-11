Probabili formazioni Juventus Psg/ Diretta tv: poche scelte per Allegri

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Juventus Psg per entrare nel clima di un big-match che però lascerà l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri, già consapevoli del fatto che la sesta giornata del gruppo H sancirà la fine dell’avventura della Juventus nella Champions League 2022-2023. Non ci sono nemmeno particolari rimpianti, perché onestamente i francesi e il Benfica si sono dimostrati nettamente superiori alla formazione di Massimiliano Allegri, che finora ha sempre perso contro le due big e, anzi, non è ancora nemmeno certa del passaggio in Europa League, a causa della sciagurata sconfitta in Israele che resta il punto più basso della stagione.

Attenzione quindi perché non è ancora del tutto scongiurato il rischio di una eliminazione totale dall’Europa, anche perché il Paris Saint Germain arriverà a Torino con la necessità di vincere per evitare sorprese in ottica primo posto, dal momento che contro il Benfica il Psg ha raccolto due pareggi e sono quindi a pari punti, sia pure con una migliore differenza reti. Di certo ci sarà grande curiosità anche attorno alle scelte dei due allenatori, allora analizziamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Psg.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per le probabili formazioni di Juventus Psg, bisogna tenere conto del fatto che Massimiliano Allegri è pure sfortunato e quindi l’elenco degli infortunati continua ad essere molto lungo. Si deve fare di necessità virtù, pure limitando le possibilità di scelta e di turnover. La Juventus domani sera dovrebbe scendere in campo allo Stadium con il modulo 3-5-2 e con questi undici giocatori titolari: Szczesny in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Gatti, Bonucci e Alex Sandro; si deve poi ricorrere a una folta linea cinque di centrocampo che comincia con Cuadrado a destra, prosegue con Miretti, Locatelli e Rabiot per completarsi con Kostic a sinistra; infine in attacco ci aspettiamo la coppia formata da Kean e Milik.

LE MOSSE DI GALTIER

Sul fronte francese, le probabili formazioni di Juventus Psg ci dicono che l’allenatore parigino Galtier può invece schierare un undici titolare di lusso, con nomi di livello in ogni zona del campo a cominciare dalla porta. Nel modulo 3-4-3 infatti si parte da Donnarumma, che sarà protetto dalla difesa a tre formata da Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe; ecco poi Hakimi esterno destro per aprire un centrocampo completato da Vitinha e Verratti nel cuore della mediana e Nuno Mendes a sinistra; in attacco potrebbe invece esserci Sarabia per formare il tridente insieme alle due stelle Messi e Mbappé, che vorranno dare al Psg il primato nel girone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappé. All. Galtier.











