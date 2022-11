Probabili formazioni Juventus Psg/ Quote, Fagioli o Miretti in mediana con Locatelli

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ STADIUM?

Con le probabili formazioni di Juventus Psg analizziamo le scelte dei due allenatori per l’ultima partita nel gruppo H di Champions League 2022-2023: alle ore 21:00 di mercoledì 2 novembre i bianconeri vanno a caccia di un posto in Europa League, già eliminati dalla corsa agli ottavi hanno bisogno di replicare il risultato che il Maccabi Haifa centrerà contro il Benfica per andare almeno nella competizione minore a giocarsi i playoff, ed evitare quella che sarebbe una clamorosa – ma meritata, visto il verdetto del campo – eliminazione dalle coppe europee già all’inizio di novembre.

Probabili formazioni Juventus Psg/ Diretta tv: poche scelte per Allegri

Il Psg allo stesso modo vuole il primo posto nel girone: la differenza reti è migliore rispetto a quella del Benfica (i punti sono gli stessi) e dunque per i transalpini ci sarà anche questo aspetto da tenere in conto, in una ideale sfida a distanza. Vedremo quello che succederà nella partita dell’Allianz Stadium, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare la nostra solita valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, e allora prendiamoci del tempo per valutare dubbi, certezze e indisponibilità nella lettura riassuntiva delle probabili formazioni di Juventus Psg.

Diretta/ Psg Maccabi Haifa (risultato 7-2): termina in goleada!

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Juventus Psg, partita valida la 6^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,65 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri ha fuori mezza squadra: per Juventus Psg il suo 3-5-2 sarà assolutamente raffazzonato e “inventato”, a cominciare dalla difesa in cui Bonucci dovrebbe fare reparto con Alex Sandro e uno tra Gatti e Rugani, visto che Danilo è squalificato. In mezzo al campo si candidano per forza di cose Fagioli, autore dello splendido gol vittoria a Lecce, e Miretti ma solo uno dei due sarebbe titolare, visto che Locatelli torna a disposizione e sarà il regista basso con Rabiot che verosimilmente agirà come mezzala box to box. Indisponibile qui McKennie; sugli esterni invece le due maglie dovrebbero andare a Cuadrado sulla destra e Kostic sulla sinistra, a meno che il già citato Alex Sandro venga nuovamente spostato a fare tutta la fascia; davanti manca ancora Vlahovic e il suo stop potrebbe non essere breve, Di Maria è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo ma non ci sarà e quindi spazio a Kean, che ha ritrovato il gol contro il Benfica dopo quello segnato in campionato, a fare coppia con Milik.

PSG pagò troll per attaccare online Mbappé, Rabiot e Henrique?/ "Investiti 222 mln"

GLI 11 DI GALTIER

In Juventus Psg Christophe Galtier non avrà lo squalificato Neymar: assenza pesante, ma assolutamente “assorbibile” per esempio con Sarabia, che agirebbe da esterno in un tridente completato da Messi e Mbappé. A centrocampo torna Verratti che avrà in mano le redini del gioco; con lui potrebbero giocare sia Carlos Soler che Vitinha, da verificare naturalmente le soluzioni alternative tra cui spiccano i nomi di Renato Sanches e Fabian Ruiz. Per quanto riguarda la difesa, è del tutto plausibile che rispetto al 4-3 contro il Troyes cambino gli esterni: avremmo quindi Hakimi e Nuno Mendes nelle posizioni di laterali bassi, con Sergio Ramos confermato al centro della difesa e Marquinhos, entrato dalla panchina lo scorso sabato, che giocherebbe come secondo centrale all’Allianz Stadium. In porta, a differenza di quanto accadeva lo scorso anno, Gigio Donnarumma ha vinto il ballottaggio con Keylor Navas e quindi ci sarà.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Soler, Verratti, Vitinha; Messi, Mbappé, Sarabia. Allenatore: Christophe Galtier











© RIPRODUZIONE RISERVATA