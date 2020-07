Probabili formazioni Juventus Roma/ Diretta tv: ampio turnover per entrambe (Serie A)

Le probabili formazioni di Juventus Roma raccontano della sfida che le due squadre giocano per chiudere il loro campionato di Serie A 2019-2020: sabato 1 agosto alle ore 20:45 si gioca per la 38^ giornata, un big match che però non ha più alcun interesse di classifica. La Juventus ha vinto il nono scudetto consecutivo già due giornate fa, in grande affanno ma comunque riuscendo a staccare la concorrenza nel post-lockdown e evitando comunque un testa a testa che avrebbe potuto avere delle ripercussioni negative; la Roma invece ha blindato il quinto posto garantendosi nella peggiore delle ipotesi la qualificazione ai gironi della prossima Europa League. Nella quale dovrà ora giocare contro il Siviglia: dovesse vincere il trofeo arriverebbe direttamente in Champions League, dove ci sarà quella Juventus che tra poco dovrà ribaltare il Lione per andare a Lisbona. Particolare curioso: per i giallorossi si tratta della seconda trasferta consecutiva a Torino, tre giorni dopo aver battuto i granata. Non è facile ipotizzare le probabili formazioni di Juventus Roma: entrambe le squadre pensano all’Europa e dunque potrebbero fare ampio turnover con giovani in campo, al netto dell’importanza della sfida. Proviamoci comunque, andando ad analizzare nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori.

LA RIVOLUZIONE DI SARRI

Maurizio Sarri è stato chiaro: in Juventus Roma potrebbe anche schierare la sua Under 23. Magari non sarà così drastico, ma ci sarà ampio turnover in vista della Champions League: in porta dovrebbe giocare Pinsoglio, con Coccolo e Rugani davanti a lui e due terzini che potrebbero essere Gasolina Wesley a destra e Danilo a sinistra. In mezzo al campo mancherà comunque Pjanic, squalificato: spazio ancora al giovane Muratore, con lui eventualmente Rabiot e Ramsey ma si candida anche uno Zanimacchia entrato molto bene a Cagliari, che potrebbe avere un posto nel tridente offensivo visto che può giocare anche come esterno alto (il suo ruolo naturale). In questo senso l’ex delle giovanili del Genoa si piazzerebbe largo a destra dirottando Bernardeschi sull’altro versante; da centravanti il ballottaggio riguarda Higuain e il giovane Olivieri, il Pipita potrebbe giocare per riprendere la condizione necessaria a permettergli di affrontare il Lione.

LE SCELTE DI FONSECA

Anche Paulo Fonseca farà turnover in Juventus Roma: potrebbe far giocare Fuzato tra i pali proteggendolo con la consueta linea a tre, dalla quale mancherà Gianluca Mancini (squalificato) e che potrebbe prevedere Federico Fazio insieme a Mert Cetin e uno tra Ibanez e Smalling. A destra sulla corsia giocherà Bruno Peres che è favorito su Zappacosta, dall’altra parte possibile conferma per Spinazzola che affronterà la sua ex squadra; in mezzo al campo Villar dovrebbe essere titolare, al suo fianco è ampiamente probabile che ci sia Pastore che al termine della stagione potrebbe lasciare la squadra. Tanti i punti di domanda per l’attacco: detto come prima punta dovremmo vedere Kalinic, sulla trequarti Lorenzo Pellegrini è ancora costretto ad alzare bandiera bianca e di conseguenza tornano in ballottaggio sia Perotti che Justin Kluivert, possibile che a giocare sia l’argentino che potrebbe avere al suo fianco Zaniolo, ormai pienamente recuperato e dunque papabile di una maglia da titolare in una partita comunque sentita come quella dell’Allianz Stadium.

JUVENTUS (4-3-3): Pinsoglio; Gasolina Wesley, Coccolo, Rugani, Danilo; Ramsey, Rabiot, Muratore; Zanimacchia, Higuain, Bernardeschi

A disposizione: Szczesny, Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Peeters, Matuidi, Olivieri, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Pjanic

Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Khedira, Dybala

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Cetin, F. Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Pastore, Spinazzola; Zaniolo, Perotti; Kalinic

A disposizione: Pau Lopez, Smalling, Zappacosta, Cristante, Veretout, A. Diawara, Cengiz Under, Carles Perez, Mkhitaryan, J. Kluivert, Dzeko

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: G. Mancini

Indisponibili: Mirante, Santon, Lo. Pellegrini



