PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA/ Diretta tv: Paredes oppure Bove? (Serie A, 29 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: A CENTROCAMPO

Eccoci all’analisi del centrocampo per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Roma. Per Massimiliano Allegri il quadro è chiaro, ma con variazioni sul tema che possono sempre accadere: sicuramente vedere titolare per due partite di seguito Hans Nicolussi Caviglia è stato sorprendente, il valdostano si è ben comportato e intanto l’allenatore della Juventus ha potuto far rifiatare il suo regista Manuel Locatelli, che di fatto non ha un reale sostituto di ruolo ed è chiamato agli straordinari, così come Weston McKennie e Adrien Rabiot, dopo la squalifica di Nicolò Fagioli e la scelta su Fabio Miretti, nel senso che il classe 2003 sembra essere sparito dai radar del suo allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO/ Diretta tv: Reijnders perno del centrocampo (Serie A, 29 dicembre 2023)

Per quanto riguarda la Roma, sappiamo che José Mourinho sarà senza Houssem Aouar, vecchi obiettivo di calciomercato della Juventus, e non considera Renato Sanches un’opzione troppo valida in questo momento; di conseguenza, con Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini certi del posto, il vero ballottaggio è quello che riguarda l’ex Leandro Paredes e il giovane Edoardo Bove. Con quest’ultimo titolare, Cristante scalerebbe in cabina di regia altrimenti, in modo del tutto naturale, sarebbe Paredes (che, ricordiamolo, nella Roma aveva già giocato in un altro periodo della sua carriera) ad agire in qualità di playmaker dettando i tempi del gioco. Sulle fasce, Rasmus Kristensen e Leonardo Spinazzola, altro ex di serata, sono in vantaggio rispettivamente su Rick Karsdorp (e Zeki Celik) e Nicola Zalewski. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER/ Quote, assenze solamente per Inzaghi (Serie A, 29 dicembre 2023)

CHI GIOCA A TORINO?

Le probabili formazioni di Juventus Roma ci conducono a parlare del big match di sabato 30 dicembre, alle ore 20:45 per chiudere la 18^ giornata di Serie A 2023-2024: una grande sfida all’Allianz Stadium, un bel test per una Juventus che dopo il colpo di Frosinone vuole mantenere le distanze rispetto all’Inter e provare così a rimanere agganciata al treno scudetto. Ormai le vittorie “di corto muso” sono all’ordine del giorno, a Massimiliano Allegri va bene così e, finchè la Juventus resta in scia, chiaramente non si può cercare il pelo nell’uovo anche se qualcosa da migliorare c’è.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA/ Quote: Osimhen e Politano grandi assenti (Serie A, 29 dicembre 2023)

Chiaramente anche per la Roma, che se non altro si è rilanciata nell’ultimo turno: bella la vittoria contro il Napoli che ha ridato il sesto posto in classifica ai giallorossi, l’obiettivo resta la zona Champions League ma, tra un infortunio e qualche limite strutturale, José Mourinho sa bene che anche il quarto posto potrebbe non arrivare. Sarà molto interessante scoprire cosa succederà sabato sera, nell’attesa noi dobbiamo come sempre fare la nostra analisi sulle scelte che saranno operate dai due allenatori e, dunque, prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Roma.

JUVENTUS ROMA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma non sarà disponibile: questa partita infatti non è compresa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene fornito anche dai canali della televisione satellitare per la 18^ giornata di campionato. Sappiamo comunque che tutta la programmazione di Serie A è garantita dalla piattaforma DAZN: la visione del match sarà allora in diretta streaming video per tutti gli abbonati, ma saranno anche i clienti di Now Tv a potersi collegare tramite i loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri perde Cambiaso per squalifica: secondo le probabili formazioni di Juventus Roma, a giocare titolare a destra sarà Timothy Weah che ha così l’occasione per tornare importante per i bianconeri. Sull’altro versante opererà ovviamente Kostic, poi dovremmo avere la solita mediana con McKennie e Rabiot ad affiancare la regia di Locatelli; qui le due sorprese possono essere Nicolussi Caviglia e Miretti, ma restano opzioni da valutare. In difesa torna Gatti, anche se Alex Sandro dovrebbe comunque essere recuperato; i due brasiliani Bremer e Danilo completeranno senza dubbi questo reparto che si piazzerà a protezione di Szvzesny, uno degli ex della partita. Davanti invece hanno preso quota le ambizioni di Kenan Yildiz, reduce dal primo gol in Serie A: anche qui dobbiamo dire che difficilmente Allegri punterà subito sul giovane turco (come a Frosinone), anche perché dovrebbe aver recuperato Federico Chiesa che farebbe coppia con Vlahovic.

LE MOSSE DI MOURINHO

Ottima notizia per Mourinho, che in Juventus Roma ritrova Dybala: da martedì il grande ex si è allenato in gruppo e lo Special One punta a schierarlo dal primo minuto, chiaramente in coppia con Romelu Lukaku. In alternativa giocherebbe verosimilmente El Shaarawy, con Belotti e Azmoun più indietro nelle gerarchie; un altro ex come Spinazzola rimane in vantaggio su Zalewski per occupare la corsia sinistra di centrocampo, a destra invece Rasmus Kristensen è in questo momento favorito sulla concorrenza, rappresentata soprattutto da Karsdorp (la terza opzione è Zeki Celik). Paredes, ennesimo giocatore con trascorsi nell’avversaria di sabato, avrà il compito di impostare la manovra; con lui Cristante e Lorenzo Pellegrini mentre Aouar rimane ai box, scalpita Edoardo Bove che però dovrebbe partire dalla panchina. In difesa tutto confermato, anche per necessità: Gianluca Mancini, Diego Llorente e Ndicka si dispongono in linea davanti al portiere Rui Patricio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; T. Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, D. Llorente, Ndicka; R. Kristensen, Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho











© RIPRODUZIONE RISERVATA